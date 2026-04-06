Memphis Depay é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa, com 55 gols. O experiente atacante da Oranje também registrou 36 assistências em 108 partidas pela seleção. Apesar disso, Memphis é um dos jogadores mais criticados da Holanda.

Olha, sempre há negatividade. Mas quando se trata de algo especial, sempre surgem várias opiniões. As opiniões costumam estar divididas, e isso é normal. Mas estou muito orgulhoso. Nas categorias de base, eu era um 10, depois me tornei ponta. E ao longo da minha carreira, me transformei em uma espécie de meia-ponta”, relembra Memphis em uma entrevista detalhada ao programa “Kick 't Met”, da Ziggo Sport.

“As estatísticas não mentem, sabe. E o que há de negativo, cada um tem que interpretar por conta própria. Se é que dá para dizer algo negativo sobre isso”, Memphis não entende por que, apesar de seus muitos gols, frequentemente enfrenta críticas. “O que eu posso dizer? Ainda estou em atividade como jogador da seleção holandesa. Ainda não terminei minha jornada e só vejo coisas positivas.”

Memphis explica então por que chegou tão longe como jogador. “Não fiz isso sozinho. Você nunca faz nada sozinho em um esporte coletivo. Você precisa de um técnico e de jogadores. Sua cabeça, sua mente e seus pés. Sempre deixei meus pés falarem, porque se fala tanto sobre mim. Também não posso impedir as críticas. Mas posso dizer: dane-se os haters. Quando cheguei ao time principal do PSV aos 16 anos, já tinha haters. Provavelmente estava fazendo algo certo. Essa é a minha maneira de pensar.”

O atacante do Corinthians constata, em seguida, que é visto de maneira bem diferente no exterior. “Os brasileiros não entendem por que falam assim de mim. Ficam falando de todas essas coisas secundárias, das faixas de cabelo. Mas se eu não tivesse nada disso, e daí? Para mim, o objetivo é conquistar um título com a seleção holandesa. Esqueçam por um momento tudo o que está ao redor disso.”

Memphis acha que, apesar de todas as críticas, sempre foi valioso para a Seleção Holandesa. “Em todas as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo, marquei 23 gols, em 23 jogos. É claro que você joga contra seleções mais fracas, mas alguém tem que marcar, não é? Não me lembro mais contra quem foi, fora de casa contra Luxemburgo. Marquei de cabeça o 2 a 3, tudo isso conta. Porque você joga 1 a 1 contra a Polônia nas eliminatórias para a Copa do Mundo.”

Ronald Koeman deixou claro que apenas um Memphis em plena forma irá para a Copa do Mundo. Essa declaração parece apenas motivar ainda mais o atacante. “Quando eu realmente pendurar as chuteiras, as pessoas podem tirar suas conclusões. Mas ainda não chegou a hora. Eu dei um passo ao ir para o Brasil. Muitas pessoas pensaram na época: esse cara está acabado. Mas continuamos fazendo o nosso trabalho pela Seleção Holandesa. Tenho apenas 32 anos, cara, estou tranquilo.”