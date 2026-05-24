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Memphis DepayImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Memphis Depay dá um grande passo rumo à Copa do Mundo

Corinthians x Atlético-MG
Corinthians
Atlético-MG
Brasileirão
M. Depay

Memphis Depay está prestes a retornar ao Corinthians. O atacante holandês volta a integrar a lista de convocados do clube brasileiro no domingo, pela primeira vez desde março, para o confronto contra o Atlético Mineiro. Memphis começa a partida no banco de reservas.

Memphis, de 32 anos, jogou pela última vez em 23 de março. Depois disso, ficou afastado dos gramados por um longo período devido a problemas com lesões, o que o fez perder nada menos que quinze partidas do Corinthians.

O retorno de Memphis chega em um momento importante. Faltando dezoito dias para o início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, o atacante parece estar recuperando a forma bem a tempo para a fase final do torneio. Isso também é uma boa notícia para o técnico Ronald Koeman, que espera poder contar com o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa.

O técnico Fernando Diniz já se mostrou otimista no início desta semana quanto à condição física de Memphis. Após o empate contra o Peñarol na Copa Libertadores, o treinador afirmou ter confiança no rápido retorno do seu atacante.

“A chance de ele entrar em campo é grande. Ele está em processo de recuperação e conto com ele”, disse Diniz. 

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Memphis começará, portanto, no banco no domingo, assim como seu companheiro de equipe Zakaria Labyad. O jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro tem início no domingo à noite, às 23h30, horário da Holanda. 

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