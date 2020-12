Melhor momento de Griezmann no Barcelona é alento em meio a especulações sobre Messi

O francês, consolidado, vem se destacando nas últimas partidas

Demorou, mas Antoine Griezmann finalmente encaixou uma boa sequência no . Titular absoluto com o novo treinador, Ronald Koeman, o francês marcou nos últimos três jogos, com direito a golaço de letra, e finalmente parece estar se encontrando.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contratação mais cara da história do clube, o atacante não teve um bom ano de estreia: até chegou a ser falado que o jogador não se entendia com Messi, que não havia gostado da negociação e prefria que a equipe catalã investisse em Neymar. Sem render, foi tido como fracasso, tendo, inclusive, começado no banco de reservas no duelo decisivo diante do Bayern, na Liga dos Campeões, que terminou em 8 a 2.

Mais times

Desde a chegada de Koeman, ele parece ter se encontrado, porém, sendo uma das peças chave do "novo Barcelona", se preparando para um futuro sem o ídolo argentino. Nas duas últimas partidas da Champions, inclusive, onde o craque foi poupado, Griezmann jogou bem, junto de jovens com Dembelé, Aleña, Dest e Pedri.

Pelo menos, serve como um alento para o clube catalão: sinal de que o francês pode recuperar seu melhor futebol, jogando em um time melhor encaixado, em uma posição onde rende melhor. O jogador não marcava em três jogos consecutivos, inclusive, desde dezembro de 2018, quando, ainda no , alcançou a marca de ter balançado as redes em seis duelos em sequência.

Assim, mesmo que Messi e Griezmann pareçam estar se dando melhor, tanto dentro quanto fora de campo, em um futuro onde parece cada vez mais provável que os Blaugranas tenham que se acostumar com o maior jogador de sua história atuando com outra camisa, é fundamental que o clube tenha peças para o futuro.

Grande atuação de Antoine Griezmann hoje. Teve liberdade para flutuar por todo o campo, participou ativamente do jogo - 87 ações em 90’, melhorou as jogadas a cada toque, marcou um belíssimo gol e deu uma assistência. É um dos melhores jogadores do mundo quando atua em sua zona. pic.twitter.com/YkEAmFL76c — Cláudio Gonçalves (@claudiogp_) November 29, 2020

E Koeman parece estar disposto a trabalhar com isso em mente. O treinador vem dando oportunidades para jovens jogadores, como Aleña, Pedri, Trincão, Mingueza e Araujo. Outros, contratados a peso de ouro, como Griezmann, Coutinho e Dembelé, começam a render. Juntando-se a expoentes como Dest e De Jong, bem como veteranos como Jordi Alba, Busquets e Piqué, o clube parece ter, pela primeira vez, um plano para a possível saída de Messi.

Parece até ironia que a tão sonhada parceria entre o francês e o argentino comece a render agora, que o destino de Messi parece ser o Manchester City ou o . Não é terra arrasada, porém: Antoine Griezmann parece finalmente ter estreado, após certo atraso.