Messi e Griezmann não se entendem no Barcelona? "Tomam mate juntos", diz Rakitic

Ex-companheiro dos atacantes no Camp Nou, o croata afirma que os rumores vão acabar quando ambos estiverem em melhor forma

Ivan Rakitic negou os rumores de que Leo Messi e Antoine Griezmann não se entendem no . Dúvidas sobre o relacionamento dos jogadores são constantes desde que a transferência do francês foi confirmada, no início da temporada passada. Tais questionamentos são impulsionados pela dificuldade do campeão mundial em 2018 em atuar em alto nível.

O camisa 10 e capitão do Barcelona chegou a ser acusado de ter uma atitude "deplorável" com Griezmann pelo ex-assessor do atacante francês. A não-adaptação do camisa 7 também passaria por Messi, que teria feito pouco para ajudar o novo companheiro.

"O que eu via era eles dois se dando muito bem juntos", disse o croata, que trocou o Barcelona pelo no início desta temporada, ao El Pelotazo. "Eu me dava superbem com Leo e Antoine. Os dois tomavam mate juntos e passavam muito tempo juntos no vestiário".

"Se os dois começarem a fazer gols, não haverá mais boatos - é isso é pedido e esperado de grande time como o Barcelona. Eu não me preocupo, pois são dois caras espetaculares. Desejo o melhor para eles", completou Rakitic.

No último jogo do Barça em , Messi e Griezmann mostram bom entrosamento e foram importantes para a vitória blaugrana por 5 a 2 contra o Betis.

Aos 32 anos, o meio-campista também falou sobre o estilo dentro de campo. Rakitic admitiu que precisa ajustar um pouco seu jogo para manter os padrões que foram estabelecidos ao longo de uma carreira vencedora até agora.

"Preciso começar a mensurar o que eu faço em campo. É normal e preciso de um pouco de tempo [para se adaptar]. No Sevilla não é como no Barcelona, aqui se joga diferente", afirmou.

"Me sinto como uma criança, me sinto muito bem e as lesões musculares ainda não me atingiram. Eu me cuido e tenho a ambição de continuar dando o melhor de mim. Preciso encontrar o ritmo certo, entender os companheiros e ter certeza que eles me entendem. A cada dia e cada semana estamos melhores. As duas últimas semanas, especialmente, foram muito importantes para mim".