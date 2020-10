Melhor do Brasileirão, Marinho também mostra surpreendente liderança no Santos

O atacante de 30 anos vive seu melhor momento e foi eleito craque do mês de setembro no Brasileirão

Grande destaque do neste 2020, Marinho agora é oficialmente o grande nome do Brasileirão. Ao menos no que se refere ao último mês de setembro. Depois de Thiago Galhardo, do , receber o primeiro troféu de craque do mês, o atacante do foi o escolhido na votação da CBF e jornalistas.

“Quero agradecer a todos por ser o jogador do mês de setembro. Galhardo ganhou o primeiro, esse aqui é o segundo. Tamo junto, meu parceiro, que a gente possa continuar brilhando e dando alegria para as nossas equipes”, disse o atacante de 30 anos.

Líder de assistências e segundo colocado no ranking geral da artilharia, Marinho já deu quatro passes para gol e balançou as redes em oito ocasiões. Dentre os 18 tentos anotados pelo Santos neste Brasileirão, 66,6% tem participação direta (12) do ponta-direita. Deste total, metade dos gols e assistências de Marinho aconteceram em setembro: quatro e dois, respectivamente.

Keno ( ), segundo colocado na votação da CBF, foi quem mais participação direta em gols somou no mesmo mês (seis gols e uma assistência). Entretanto, a importância de Marinho para o Santos vai além da frieza dos números: o atacante é a referência técnica, quem decide jogos e ultimamente adicionou mais um ingrediente positivo neste seu 2020: a liderança.

Esta característica apareceu com mais força na Libertadores da América, quando Marinho disse palavras de encorajamento para Carlos Sánchez antes de o uruguaio converter um pênalti na vitória por 3 a 2 sobre o Olímpia. Sánchez, vale lembrar, não faz uma boa temporada, mas era a principal liderança santista. Era. Porque uma lesão sofrida naquela mesma partida contra o Olímpia lhe tirou dos gramados neste ano. Agora esta responsabilidade recai sobre os ombros de Marinho, que vem mostrando este traço não apenas na Libertadores, mas também no Brasileirão.

Gols e assistências, liderança técnica e na moral. Tudo isso temperado com o seu carisma característico. Marinho, craque do Brasileirão em setembro, hoje é o jogador completo do Santos.