Melgar x Deportivo Cali: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

O Melgar recebe o Deportivo Cali na noite desta quarta-feira (6), no Estádio Monumental de la Unsa, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Após empatarem sem gols o jogo de ida, quem vencer o duelo em Arequipa fica com a vaga à próxima fase da competição continental.

De um lado, o Melgar contará com o apoio de sua torcida, enquanto o Deportivo Cali, que não terá Carlos Gonzáles e Daniel García, suspensos, quer mostrar a sua longe de seus domínios.

Quem passar deste confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Internacional e Colo-Colo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cali: De Amores, Gutierrez, Burdisso, Mera, Bonilla, Caicedo, Robles, Mosquera, Y. González, Gutiérrez e Rodríguez.

Possível escalação do Melgar: Cáceda, Ramos, Deneumostier, Galeano, Rayna, Arias, Orzán, Tandazo, Iberico, Bordacahar e Pérez.

Desfalques da partida

Deportivo Cali:

Carlos González e Daniel García: suspensos.

Melgar:

sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Melgar é favorito contra o Deportivo nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,69 na vitória do time peruano, $ 3,51 no empate e $ 4,65 caso os colombianos vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,56 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,18 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão balançar as redes, pagando-se $ 2,06, caso positivo, e $ 1,67 caso não.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Melgar x Deportivo Cali DATA Quarta-feira, 6 de julho de 2022 LOCAL Estádio Monumental de la Unsa, Arequipa - PER HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Cali

JOGO CAMPEONATO DATA Cali 3 x 0 Always Ready Libertadores 20 de maio de 2022 Boca Juniors 1 x 0 Cali Libertadores 27 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cali x Jaguares de Córdoba Campeonato Colombiano 3 de julho de 2022 A definir Melgar x Cali Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Melgar

JOGO CAMPEONATO DATA Alianza Atlético 0 x 0 Melgar Copa Movistar 3 de julho de 2022 Deportivo Cali 0 x 0 Melgar Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manucci x Melgar Copa Movistar 10 de julho de 2022 15h15 (de Brasília) Melgar x Sporting Cristal Copa Movistar 17 de julho de 2022 17h30 (de Brasília)

