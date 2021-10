Mbappé "salvou" Messi no PSG e viu argentino brilhar com pênalti de cavadinha

A dupla decidiu o duelo diante do RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, e vê a vaga para as oitavas de final se aproximar

O PSG passou momentos de aperto nesta terça-feira (19), chegou a estar perdendo por 2 a 1 para o RB Leipzig, mas conseguiu a virada. Mais do que isso: contando com a dupla Lionel Messi e Kylian Mbappé como protagonistas.

Sem Neymar, a dupla teve que chamar a responsabilidade e brilhou pela Champions, conquistando a segunda vitória consecutiva dos parisienses na competição. Mas se não fosse pelo francês...

Ainda que Messi tenha tido atuação de gala e marcado o gol da vitória com direito a cavadinha à lá Ronaldinho Gaúcho, homenageado no Parc de Princes, certamente teria sido cornetado se não fosse pela "ajuda de luxo" de seu companheiro.

Após Mbappé abrir o placar com um belo gol em jogada individual, o argentino parecia não estar inspirado enquanto via André Silva e Christopher Nkunku virarem o jogo para o RB Leipzig.

Isso tudo até a metade do segundo tempo. Mais precisamente, até o francês receber "presente" da defesa dos alemães, invadir a área e servir Messi, sozinho, para empatar a partida.

Pouco tempo depois, em outra jogada individual, foi derrubado por Simakan em pênalti infantil do jovem zagueiro do RB Leipzig e entregou a bola para Lionel marcar o terceiro de cavadinha.

E a reação do Ronaldinho depois da cavadinha do Messi? Será que o Bruxo gostou? pic.twitter.com/Nrt6UwM09s — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) October 19, 2021

Sinais de que a dupla de craques está afiada. Mas na hora que Messi resolveu "devolver" o presente... foi Mbappé quem decepcionou.

Com o jogo praticamente decicido, Hakimi entrou na área, foi derrubado e sofreu novo pênalti. Messi até poderia ter ido em busca do hat-trick, mas decidiu dar a bola para Kylian, que isolou. Nenhum problema: o PSG venceu e encaminhou a classificação para as oitavas de final. E com dois dos melhores do mundo mostrando um entrosamento único até então.