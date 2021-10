Pochettino avisa: "PSG vai tentar convencer Mbappé a ficar"

Em entrevista à rádio "Cope", o argentino comentou sobre a esperança de manter o francês no elenco; treinador falou também sobre Messi, Ramos e Neymar

Mauricio Pochettino, técnico do PSG, afirmou e reforçou que o clube de Paris não irá desistir de convencer Mbappé de continuar atuando no time francês. Com seu desejo de jogar pelo Real Madrid, a diretoria espera que possa renovar o contrato de uma promessa de apenas 22 anos.

Em entrevista à rádio 'Cope', Pochettino comentou ainda sobre Liga dos Campeões, a vinda de Messi ao PSG, estado físico de Sergio Ramos e Neymar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pochettino fala sobre a renovação de Mbappé, que é um desejo em comum da parte interna do PSG: "Mbappé está bem. É um rapaz tranquilo, com muita personalidade e um carácter muito sociável. Ele é claro nas coisas e adora o futebol. Tem 22 anos de idade, mas tem uma maturidade muito grande para gerir este tipo de situação sobre o seu futuro. Não tenho dúvidas de que Kylian pode enfrentar qualquer desafio no futuro. Os jogadores de futebol não podem ser subestimados. Têm ambientes e pessoas para os aconselhar, mas têm a sua própria decisão. Kylian tomará a decisão que tem que tomar, e o clube fará todos os possíveis para mantê-lo, porque estamos falando de um dos melhores jogadores do mundo, de apenas 22 anos e com grande potencial".

O argentino acredita que o clube de Paris pode conseguir convencer o jovem francês de ficar no elenco: "O PSG, como clube, tem a esperança e a capacidade de atraí-lo e de lhe oferecer coisas para que possa ficar e ser feliz. Ele tem um contrato até 30 de Junho de 2022 e as hipóteses dele poder, quem sabe, mudar de ideias estão aí".

O técnico também não escondeu no que acredita em relação a Champions League. Para ele, o atual campeão, Chelsea, é o grande favorito para levar o título deste ano, além de ter trazido, por exemplo, um dos mais habilidosos centro-avantes da atualidade, Romelu Lukaku: "O favorito para ganhar a Liga dos Campeões é o Chelsea, porque são os atuais campeões. Somos candidatos, um concorrente. Chelsea também reforçou o seu plantel, eh? Eles investiram muito dinheiro, talvez mais do que nós". Ainda assim, está confiante como concorrente do Blues de Londres, e revela que, para o PSG, ganhar a Champions "deve ser um sonho, não uma obrigação": "Um jogador de futebol não pode jogar de forma forçada, tem de jogar por objetivo e pelo sonho de ganhar".

Sobre Messi, Pochettino comenta quando o diretor esportivo, Leonardo, revelou a ele que havia a chance do argentino chegar ao elenco parisiense:

"Assinamos com Messi depois de ele ter saído do Barça. Realmente, foi assim que aconteceu. É por isso que digo que temos de destacar o trabalho de Leonardo, do nosso presidente e de toda a direcção do clube, que em dois ou três dias puderam gerir a assinatura do melhor jogador do mundo. Todos tinham presumido que Leo Messi iria ficar no FC Barcelona, e depois tudo correu muito rapidamente. Leonardo chamou-me para me dizer: 'Há a possibilidade de assinar com o Messi, gosta dele ou não?' A coisa boa foi que Leonardo me chamou para me perguntar? (risos). Eu disse: 'Isso é uma pergunta ou...' Pensei que era uma piada. Ele disse: 'Há a possibilidade de que Leo possa vir, o que acha? Sim ou não?' E eu disse: 'Teremos que procurá-lo?' (risos). E foi aí que a gestão começou. Todas as noites, Leonardo telefonava-me para explicar a situação. No momento em que surgiu a possibilidade do PSG, Leo quis vir para cá. Depois disso falamos, quando a situação já era clara e apenas faltavam alguns pormenores. Antes, não. Foi uma conversa muito normal, muito natural. Tínhamos a vantagem de haver jogadores como Neymar e Dí María, que lhe tinham falado sobre isso, e ele já tinha uma ideia de como era o PSG e Paris".

(Foto: Getty Images)

No polêmico jogo contra o Lyon, em que Messi parecia pouco satisfeito ao ser substituido, o treinador comenta que só o fez para prevenir uma lesão mais grave do atleta: "No dia da substituição contra o Lyon, ele ficou surpreso, porque nenhum jogador quer sair do campo. Estamos falando do melhor jogador do mundo deixando o campo num empate de 1 a 1 no dia da sua estreia no Parc des Princes. E ele ficou surpreso. Eu perguntei a ele: 'Como está?' E olha para mim como se dissesse: 'Não, eu estou bem'. Mas foi só isso. A partir da informação (de que Messi sentia dores no joelho), do que sabíamos, o que queríamos era protegê-lo da possibilidade de algo pior." Com sua rápida recuperação, o argentino pôde entrar no duelo contra o Manchester City, pela Champions, e marcar o gol da vitória que garantiu o placar para o PSG.

Pochettino ainda relatou que Sergio Ramos não está treinando com a equipe, mas espera que o atleta possa voltar logo aos gramados e auxiliar ao PSG: "Infelizmente Ramos ainda não começou a treinar com o grupo, mas está perto. Esperamos que seja o mais rápido possível. Estamos satisfeitos com o seu progresso. Ele é um grande campeão e quem vai duvidar da sua qualidade competitiva e do seu talento futebolístico? No seu melhor e na sua melhor forma, não há dúvida de que ele é um dos melhores defensores do mundo".

(Foto: Getty Images)

Comentando sobre Neymar, o treinador faz questão de rasgar elogios ao brasileiro, mas ainda retrata que o atleta não deixou de demonstrar o que sente ao clube e que ele possui uma vida privada para lidar:

"Ele teve uma conversa com Leonardo, onde explicou os seus sentimentos, seu feeling, e penso que tudo está claro. Ele transmitiu o que sentia naquele momento, e eu vejo-o como forte. Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, aos 29 anos de idade, que desde muito jovem tem estado sob pressão para fazer grandes coisas num campo de futebol. É evidente que ele tem uma força mental incrível, carácter. Neymar não é difícil de lidar. Tenho muito respeito por ele; e somos uma equipe técnica que não se intromete onde não somos desejados, e isso é muito importante. A vida privada é a vida privada. Depois disso, a nossa vida profissional é do nosso interesse. Posso dizer a vocês que 'Ney' é uma pessoa muito sensível, muito afetuosa, que bate um a um com a sua sinceridade, que tem sempre um sorriso no rosto e que não é difícil de conviver. Temos uma grande relação e ele está sempre interessado e empenhado na formação, em novos desafios".