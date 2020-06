"Mbappé precisa deixar o PSG para dominar o mundo", diz Modric

Para croata vencedor da Bola de Ouro, o jovem francês tem tudo para dominar o futebol, mas precisa deixar a Ligue 1 rumo a uma liga mais competitiva

Kylian Mbappé é um dos nomes mais cobiçados do futebol mundial. O jovem francês é um dos grandes alvos de Florentino Pérez para o Real Madrid e já foi especulado no Liverpool, de Jurgen Klopp, enquanto discute sua renovação com o PSG. Mas para Luka Modric, o atacante precisa deixar o Paris para então dominar o futebol mundial.

O croata, que enfrentou Mbappé na final da de 2018, acredita que o francês tem capacidade de sobra para chegar ao topo do futebol individualmente, mas, para isso, deve deixar a rumo a uma liga nacional mais competitiva.

"Mbappé tem tudo para dominar o cenário mundial", destacou Modric em entrevista à Gazzetta dello Sport. "Mas acho que, para dar um salto de qualidade, ele precisa ir a um campeonato em que seu time não vence tão facilmente", completou.

Mais times

É verdade que a crise causada pelo novo coronavírus pode fazer com que grandes transferências não aconteçam na próxima janela, o que dificultaria a saída do atacante. Mesmo assim, o segue de olho no francês e acredita que o técnico Zinedine Zidane pode ser um fator de peso para convencer o jogador de 21 anos a aceitar uma transferência para a capital espanhola. Mas apesar dos rumores, Leonardo, diretor do , afastou qualquer possibilidade de Mbappé deixar o clube.

Enquanto isso, Modric também espera resolver seu futuro em breve. O croata tem contrato com o clube merengue até o final da temporada 2020/21 e ainda não sabe se seguirá no Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

Aos 34 anos, o vencedor da Bola de Ouro em 2018 acredita que ainda pode atuar em alto nível por mais alguns anos e, apesar do interesse da , revelou que espera encerrar sua carreira no Real, mas sabe que isso não depende só dele.

Caso Modric permaneça na , ele e Mbappé podem se tornar companheiros de equipe no futuro. Até lá, eles seguem sendo rivais e podem se reencontrar no retorno da Champions League. O PSG já está classificado para as quartas de final da competição enquanto o Real Madrid precisa reverter resultado negativo diante do Manchester City para seguir sonhando com mais uma orelhuda.