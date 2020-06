'Mbappé seria rei no Liverpool de Klopp', diz ex-seleção francesa

Willy Sagnol acredita que o atacante do PSG se encaixaria perfeitamente em Anfield, podendo elevar ainda mais o nível de seu jogo

Willy Sagnol, ex-jogador da seleção francesa, afirmou que Kylian Mbappé "seria um rei" no . O atacante de 21 anos tem futuro incerto no e pequenos rumos sobre uma possível transferência para o Liverpools começam a ganhar mais força.

Para Sagnol, o principal fator que poderia levar Mbappé para os Reds é o treinador do time, Jürgen Klopp. O ex-lateral vê o alemão como um dos melhores treinadores do mundo na atualidade e que ele poderia fazer com o atacante jogasse ainda melhor.

"Este clube [Liverpool] tem uma grande vantagem. Com Klopp, você tem um treinador que todo jogador no mundo gostaria de trabalhar junto. Mbappé teria que adaptar com Klopp. Ele demanda muito trabalho defensivo dos seus atacantes, o que Mbappé não é muito bom ainda", disse Sagnol ao SportBild.

"Mas ele pode aprender isso, especialmente de um cara como Klopp. Mbappé seria como um rei com Jürgen Klopp no Liverpool".

A admiração de Mbappé pelo treinador alemão é real. Recentemente, o atacante do PSG afirmou que "o Liverpool é uma máquina". Tal admiração aumentaram os rumores de uma possível mudança para Anfield, mas não há nada de concreto por parte dos Reds.

O clube que parece estar perto de contratar Mbappé é o . O clube espanhol tem um grande interesse em contar com o francês e pode fazer uma oferta para o PSG já na próxima janela de transferências, mas é provável que a negociação se dê antes da temporada de 2021-22.