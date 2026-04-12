Mbappé, o "zagueiro", divide a imprensa madrilenha

O astro francês Kylian Mbappé vem enfrentando críticas da imprensa madrilenha em relação à sua fraca contribuição defensiva, após uma série de fracassos do Real Madrid que o deixaram à beira de perder o título da La Liga e de ser eliminado da Liga dos Campeões.

No entanto, por outro lado, Sergio Valentín, um dos analistas da “Rádio Marca”, acredita que atribuir a Mbappé, sozinho, a responsabilidade pelas crises do Real Madrid é uma abordagem imprecisa e que não aborda a essência do verdadeiro problema.

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Valentin disse a esse respeito: “Kylian Mbappé defendeu muito contra o Bayern de Munique... mas a questão é: o Real Madrid venceu? Quando os problemas da equipe são reduzidos à questão de Mbappé não defender, parece que todas as crises recaem sobre ele sozinho, enquanto a verdade é que esse não é o cerne do problema”.

Ele acrescentou que “Mbappé, assim como os demais jogadores, tem pontos fortes e fracos, e ninguém está isento de críticas dentro da equipe”.

O Real Madrid se prepara atualmente para disputar uma partida decisiva na próxima quarta-feira, contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida.