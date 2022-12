Mbappé e Neymar querem esquecer a Copa e jogar logo pelo PSG; Messi ainda não

Técnico da equipe, Christophe Galtier participou de entrevista coletiva nesta terça e afirmou presença e ausência de atletas no próximo duelo

Após a vitória da Argentina de Leo Messi na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, sobre a França de Kylian Mbappé, o campeão resolveu descansar por mais um momento, enquanto o jovem que acabou derrotado já retornou aos treinos pelo PSG. Além do francês, o brasileiro Neymar, que acabou deixando o torneio nas quartas com a seleção, também já treina com os companheiros de clube.

A próxima partida da equipe francesa será contra o Strasbourg nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em jogo que coloca o PSG de volta aos gramados pelo Campeonato Francês. Em coletiva concedida pelo técnico Christophe Galtier nesta terça, o treinador avaliou como "possível" a reestreia de Marquinhos e Neymar para o duelo, além de citar Vitinha, Soler e Sarabia, que treinaram normalmente e poderão ser opções para o embate.

Getty Images

Sobre Kylian Mbappé e o lateral Hakimi, o treinador afirmou que os atletas precisam de "descanso", e, portanto, estarão fora do próximo embate. Isso acontece devido as participações frequentes dos atletas em todos os jogos da Copa do Mundo por suas equipes. No caso de Messi, Galtier também afirmou que o argentino estará de volta após primeiro de janeiro, no dia dois ou três, por ter vencido o torneio e voltado à Argentina para comemorar a conquista.