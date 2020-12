Leonardo despista sobre Messi no PSG e revela novas conversas com Mbappé

Segundo o diretor, o argentino não está nos planos, mas a renovação do camisa 7 pode estar mais perto

Lionel Messi no PSG é assunto do momento no mundo do futebol. Mas não dentro do clube francês, pelo menos é isso que diz Leonardo, diretor de futebol do time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por enquanto, depois de muita polêmica ao final da temporada 2019/20, Messi ainda é jogador do . Mas, com a proximidade do término de seu contrato com o clube, o argentino pode deixar a Catalunha em breve. Entre os destinos apontados como prováveis ao jogador está o PSG.

Mais times

As especulações mais fortes sobre a ida de Messi ao clube francês vieram depois que Neymar, ex-companheiro do argentino no Barça e que atualmente joga no , disse que gostaria de voltar a jogar com o camisa 10: "temos que fazer isso no próximo ano". Depois dele, Leandro Paredes, da seleção argentina, também falou sobre o colega em seu time.

Antes da vitória por 3 a 1 contra o , pela , Leonardo, ex-jogador e hoje diretor do PSG falou sobre o assunto, mas não deu esperanças ao torcedor francês. "Messi no PSG? Não. Sabe, é normal Neymar dizer isso a um jornalista argentino. Ele tinha que falar sobre Messi. É normal", disse ao Canal+.

O brasileiro alegou respeito ao time de Messi ao negar o interesse francês no atacante. "Temos que manter o respeito pelos outros. Ele é um jogador do Barcelona. Quando alguém fala de nossos jogadores, nós não ficamos felizes. Portanto, não tocamos nos jogadores de outras pessoas", explicou.

Além disso, Leonardo disse estar feliz com o elenco que tem hoje e, portanto, ainda não está pensando na janela de transferências - o foco está nos jogos decisivos. "Estamos pensando em nossa temporada e no final da primeira parte da temporada, que foi muito complicada. Temos que nos concentrar em nossos objetivos, como a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. E também pensar na Ligue 1, e evitar nos encontrarmos em uma situação complicada. Vamos manter nosso foco."

Mas, por outro lado, o diretor deu motivos para o torcedor do PSG comemorar. 2021 pode ser sem Messi, mas com Mbappé. Segundo Leonardo, as conversas pela renovação do camisa 7 avançaram. "Queremos discutir, e ele também quer discutir. Agora também é a hora de chegar a uma ideia mais clara de seu futuro. Está indo bem. Demos passos adiante em relação a 10, 15 dias atrás e vamos continuar".