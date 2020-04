Mbappé escolhe gol de CR7 pelo Real Madrid com mais belo e revela ídolos

Kylian Mbappé nunca escondeu que é um fã de Cristiano Ronaldo. E, em entrevista à BeIn Sports, o astro do escolheu um gol do português como o gol mais bonito que já viu.

"Creio que o gol de [Cristiano] Ronaldo em Buffon é o melhor", disse Mbappé. "Tive a oportunidade de jogar com Gigi e perguntei sobre esse gol e como ele se sentiu, por isso acho que ficou com este".

O golaço que Mbappé se refere é a bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a , quando ainda era jogador do . O português foi reverenciado de pé pela torcida biaconeri no Allianz Stadium.

🤯🤯🤯 @Cristiano Ronaldo #OTD in 2018...



✅ Scores one of the greatest goals in competition history

✅ 1st player to net in 10 consecutive #UCL games#OnThisDay | @realmadriden pic.twitter.com/wLIk8UGfCp