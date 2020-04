Cristiano Ronaldo de bicicleta: golaço em Real x Juventus completa dois anos; reveja

O português foi reverenciado pela torcida da Juve após o golaço, gesto que o marcou e que pesou na escolha de trocar de time

O golaço de bicicleta que Cristiano Ronaldo marcou contra a ficou para a história. O português, que ainda atuava pelo , foi reverenciado pelos torcedores italiano após acertar um movimento perfeito para fazer um dos gols mais bonitos da história da Liga dos Campeões.

Juventus e Real Madrid se enfrentavam no primeiro jogo das quartas de final do torneio europeu no dia 3 de março de 2018. O jogo já estava 2 a 0 para o Real Madrid. Após uma falha de Chiellini e Buffon, Cristiano Ronaldo aproveitou a sobra, tocou para Carvajal, que se posicionou e cruzou novamente para o português acertar um dos chutes mais marcantes da história.

Após o gol, a torcida da Juventus aplaudiu de pé o craque do Real Madrid. Gesto que ficou marcado na carreira do craque. "Na minha opinião, é um dos melhores gols da minha carreira até agora. E é claro que quando as pessoas começaram a aplaudir no estádio, fiquei meio surpreso. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida, então foi um momento incrível", disse o português em entrevista exclusiva ao DAZN.

Ele ainda completou afirmando que aquilo pesou na decisão de trocar o Santiago Bernabéu pelo Allianz Stadium: "Não é cem por cento, claro, mas algumas coisas fazem você pensar em dizer que deseja assinar com este clube", completou.

Aquele golaço foi fundamental para o Real Madrid avançar na Liga dos Campeões e, posteriormente, o clube venceria o torneio pela terceira vez consecutiva. A final contra o , em Kiev-UCR, foi o último jogo de Cristiano Ronaldo com o clube merengue. Dias depois, a Juventus anunciou a contratação do craque.

Até o momento, o camisa 7 já atuou em 73 partidas com a Juventus e marcou 53 gols. Cristiano Ronaldo foi campeão italiano e da Supercopa da Itália em sua primeira temporada pela equipe de Turim.