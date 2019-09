Gol de bicicleta é o favorito de Cristiano Ronaldo: "tentei por muitos anos"

O português foi aplaudido de pé pelos torcedores da Juventus, embora ainda jogasse pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo revelou que seu gol contra a , de bicicleta, no jogo de ida das quartas de final da de 2017/18 é o seu favorito. Depois de um cruzamento de Carvajal, o português fez aquele gol incrível na partida que terminou 3 a 0 para o .

“Eu tentei por muitos, muitos anos”, afirmou Cristiano Ronaldo em entrevista ao canal ITV. “Eu havia marcado 700 gols na carreira, mas nunca tinha feito um assim. Eu pensei: ‘Finalmente eu fiz um de bicicleta, o pulo perfeito’.”

"O jeito que eu fiz contra o [Gianluigi] Buffon, contra a Juventus, na Champions League. Foi um lindo gol", completou o atacante.

Ronaldo poderia saber ou não que iria para a Juve, mas um fato depois de ter marcado o seu gol favorito o ajudou a tomar a decisão de se transferir para a Velha Senhora pouco meses depois. Em entrevista ao DAZN no ano passado, ele confirmou que ficou impressionado com a reação da torcida da Juventus: “Quando as pessoas começaram a me aplaudir no estádio eu fiquei tipo: ‘Uau!’. Me surpreendeu muito porque isso nunca havia acontecido na minha vida, então foi um momento inesquecível”.

Depois de quatro títulos da Champions League com o Real Madrid e maior artilheiro da competição, Cristiano Ronaldo agora tenta levantar o troféu com a Juventus. O time de Turim não vence o torneio de 1995-96. Na temporada passada, a equipe foi eliminada pelo surpreendente .

A Juve estreia contra o Atlético de Madrid na Champions League nesta quarta-feira, fora de casa, adversário que Cristiano Ronaldo conhece bem.