Mbappé é o alvo número 1 de Beckham, que busca estrelas do futebol

David Beckham fundou agência de representação de jogadores de futebol. Esta empresa tem Kylian Mbappé como seu alvo

David Beckham não se esquece do futebol, apesar de estar aposentado. Em primeiro lugar, criou um clube nos , que aspira voos mais altos nas ligas locais. Mas não é só isso. O ex-jogador de e fundou ao lado de Dave Garner, Nicola Howson e David Johnson, ex-atacante do , uma empresa de representação de atletas.

A empresa se chama Footwork Management Ltd e foi criada no mês passado. A ideia é representar jogadores de alto nível, que estejam competindo nas principais ligas do mundo e tenham condições de receber grandes premiações, como a Bola de Ouro, da France Football, ou o The Best, da Fifa.

De acordo com o Daily Mail, da , já têm um objeito em vista. O veículo britânico apontou o atacante francês do , Kylian Mbappé, como o objetivo número 1 da empresa de Beckham.

O atual campeão do mundo com a seleção francesa é um dos mais valiosos jogadores do planeta. Depois de se destacar no e também no , ele se consagrou com as cores de seu país ao vencer a em 2018.

O bom futebol faz com que gigantes da Europa, como Real Madrid e , demonstrem interesse em sua contratação. Ciente disso, Beckham se reuniu com o francês em algumas oportunidades.

Além disso, o ex-craque inglês tem identificação com o garoto por ter defendido o PSG em outro momento da carreira. Ele tem colhido informações sobre o atleta no clube do Parc des Princes.