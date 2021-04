Mbappé e Neymar, hoje, é a melhor dupla da Champions - mesmo que amanhã seja dúvida

Já foram 10 passes para gols trocados entre os craques, mas futuro do francês segue como grande ponto de interrogação

Neymar e Mbappé, Mbappé e Neymar. Enquanto há quem chegue a se irritar discutindo quem é o grande protagonista do PSG, o clube francês abre um grande sorriso de poder contar com os dois. Especialmente quando o assunto é o que mais importa para as aspirações no Parque dos Príncipes: a Champions League.

A dupla voltou a ser decisiva, desta vez no duelo de ida de quartas de final contra o Bayern, algoz na decisão da temporada passada. A vitória por 3 a 2, na Alemanha, contou com exibições decisivas de muitos nomes ainda que sob um prisma mais individual, mas o brilho dos dois atacantes chamou a atenção.

Logo aos três minutos, Neymar tabelou e disparou rumo ao ataque, carregando consigo as atenções de metade do time alemão. O brasileiro, então serviu o francês, que arrematou a gol e ainda contou com a (rara) falha de Manuel Neuer. Neymar voltou a ser decisivo como garçom ainda no primeiro tempo, enxergando o avanço de Marquinhos dentro da área e dando passe perfeito para o seu compatriota fazer o 2 a 0.

Depois de o time alemão conseguir o empate, Mbappé e Neymar dispararam no contra-ataque, com o brasileiro puxando a atenção de alguns marcadores enquanto o francês resolvia a situação com mérito próprio, garantindo uma importante vitória.

Com Neymar e Mbappé, há protagonismos de todos os lados. Se desde a chegada do ex-santista à Europa, em 2013, nenhum jogador deu tantas assistências na Champions League (já são 26), Mbappé já se coloca como o segundo francês com mais gols marcados nos mata-matas de Champions (13, menos apenas do que os 19 de um Karim Benzema que já vai entrando no time dos veteranos).

Juntos, contudo, eles se colocam como a melhor dupla de ataque da Champions League: desde que passaram a jogar juntos, em 2017-18, eles trocaram 10 assistências entre si. Não há, desde então, dois jogadores que servem tanto um ao outro no certame europeu.

Que Neymar e Mbappé decidem juntos não há dúvidas. O ponto de interrogação está justamente por quanto tempo. Pois se o brasileiro tem boas chances de renovar seu contrato com o PSG, a situação do francês ainda está bastante indefinida. A torcida parisiense só torce para que o time consiga logo o tão sonhado título europeu, para marcar na eternidade, dentre outras tantas coisas, a parceria de Ney e Mbappé.