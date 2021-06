Mbappé diz que PSG pode não ser o melhor lugar para ele: “não tenho essa resposta”

O atacante francês, contudo, garantiu que jamais trairia o clube da capital francesa

Se ao longo desta semana o torcedor do PSG encontrou motivos para ficar mais tranquilo em relação ao futuro de Kylian Mbappé, depois que o dono do clube, Nasser Al Khelaifi, garantiu que o craque francês não deixaria o Parque dos Príncipes, o camisa 7 reverteu esta sensação ao dizer que não sabe se o Paris Saint-Germain é o melhor lugar para ele.

“Eu tenho que tomar a decisão certa e é difícil... e tenho que me dar as oportunidades para tomar uma boa decisão”, disse em entrevista para a revista France Football. “Estou em um lugar que gosta de mim, onde me sinto bem, mas será este o melhor lugar para mim? Eu ainda não tenho esta resposta”, afirmou o atacante, uma das estrelas da seleção francesa para esta edição da Euro 2020.

De qualquer maneira, Mbappé garantiu que não deixaria o PSG de maneira que algum torcedor possa sentir algum aspecto de traição de sua parte: “O PSG entende os meus pedidos porque sabe que eu não vou fazer nenhum movimento traiçoeiro. Ser um grande jogador também é saber fazer as coisas de forma limpa e com classe fora de campo”.

Mbappé defende o PSG desde a temporada 2017-18. Dentre os clubes constantemente especulados como favoritos a contar com os seus serviços, o Real Madrid é sempre um dos mais mencionados.