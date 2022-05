Mbappé coroa "dia do fico" no PSG com hat-trick: "Clube oferece tudo em alto nível"

Este sábado (21) representou o 'Dia do Fico' para Mbappé. O atacante optou por permanecer no PSG. O jogador assinará um novo contrato com o clube francês por mais três temporadas. O Real Madrid surgiu como possível destino para Mbappé, mas a negociação não foi concretizada. O atacante explicou a decisão tomada.

"Estou convencido de que aqui posso continuar crescendo em um clube que oferece tudo o que é necessário para atuar em alto nível. Também estou muito feliz por continuar a jogar na França, o país onde nasci, onde cresci e onde fiz o meu nome", disse o francês.

O PSG encerrou a sua participação no Campeonato Francês neste sábado, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Metz no Parque dos Príncipes. E a festa de Mbappé foi completa. O anúncio da renovação de contrato do atleta no estádio foi muito celebrado pelos torcedores presentes. Dentro de campo, o jogador brindou a torcida com uma bela atuação e três gols marcados.

Mbappé anotou 28 gols nesta temporada do Campeonato Francês. Além disso, o jogador liderou também nas assistências, com 17.

"O compromisso de Kylian com o PSG representa um marco incrível na história do nosso clube e um momento maravilhoso para nossos torcedores em todo o mundo. Desde o dia em que Kylian se juntou à nossa família, ele alcançou grandeza, além de seus anos em todos os palcos. Ao se comprometer com o PSG, ele será a base do futuro do nosso clube dentro e fora de campo", elogiou Nasser Al-Khelaifi, mandatário do PSG.