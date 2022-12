Mbappé, com duas Copas do Mundo, vai se juntar a Pelé, Maradona e Messi no debate do GOAT

O atacante da França, com apenas 23 anos, pode conquistar sua segunda Copa do Mundo

Como Mike Tyson memoravelmente apontou, todos têm um plano até levarem um soco na cara. E é uma história parecida com Kylian Mbappé. Os adversários do atacante têm deixado isso claro nas últimas semanas, mostrando que não estão preparados para o ritmo do francês..

"Eu obviamente tinha visto ele algumas vezes na TV, mas há uma grande diferença entre vê-lo e enfrentá-lo", admitiu um Piotr Zielinski, da Polônia, visivelmente chocado.

"Em campo, ele parece ainda mais imparável. Ele é um extra-terrestre", foi a fala de Matty Cash, surpreso mesmo depois de estudar Mbappé durante sua preparação para enfrentá-lo. "Passei a tarde assistindo seus vídeos e sabia que seria difícil. Mas quando ele pega a bola, para e se move, é a coisa mais rápida que eu já vi".

"Eu assisto aos vídeos enquanto estou deitado na cama! Na vida real, ele queimou minhas pernas - essa é a diferença", completou.

Não é surpresa que, então, Cash tenha se esforçado para trocar de camisa com Mbappé ao final do jogo entre Polônia e França nas oitavas de final. E o "prêmio" ficou trancado no cofre do hotel, junto com a camisa que ele pegou de Lionel Messi ainda na fase de grupos.

Cash conseguiu as duas camisas mais procuradas pelos jogadores que queriam levar lembranças de seus adversários para casa. Dos dois melhores jogadores do torneio. Não à toa, as tratou como bens tão valiosos. Até porque, provavelmente ninguém mais terá a chance de sair de uma Copa com essas duas camisas a mais para sua coleção, uma vez que, enquanto Mbappé está apenas começando sua carreira, Messi está em seu último Mundial.

(comparação entre Lionel Messi e Kylian Mbappé nas últimas duas edições de Copa do Mundo: minutos jogados, gols, assistências, gols+assistências, chances criadas, dribles completados)

No entanto, os dois vão se encontrar na final da Copa do Mundo no domingo, 18 de dezembro. E um embate de gigantes realmente não acontece com muita frequência, ainda mais em decisões. Tyson nunca chegou a enfrentar Ali pelo título de pesos pesados. LeBron James nunca enfrentou Michael Jordan na final da NBA.

E não se enganem sobre isso: Mbappé contra Messi no Qatar é um jogo de proporções esportivas tão históricas.

Messi já fez o suficiente neste torneio para mostrar exatamente por que ele é considerado há muito tempo como um dos maiores. Mas Mbappé não poderia estar melhor posicionado para superar o argentino nos próximos anos. Dois títulos aos 23 anos seria um feito sensacional. Estamos falando de um nível como o de Pelé na Copa do Mundo, um legado.

Na Rússia, em 2018, Mbappé se tornou o único jovem além do ícone brasileiro a marcar um gol na final. "Bem-vindo ao clube", escreveu Pelé nas redes sociais.

Já no Qatar, por sua vez, chegou a nove gols em Copas, uma quantidade que nenhum jogador atingiu sendo tão jovem quanto Mbappé. E, se continuar nesse ritmo, deve quebrar o recorde de Miroslav Klose (16) logo logo. Afinal, ele deve conseguir disputar mais duas edições tranquilamente, considerando que em 2030 ainda terá apenas 31 anos. Ele já tem mais gols na Copa do Mundo do que Cristiano Ronaldo (oito) e tem apenas dois a menos que Messi (11). É ridículo o tanto que ele já fez e conquistou tão jovem.

Existem, porém, preocupações constantes com o caráter de Mbappé, o receio de que ele possa não atingir todo o seu potencial porque seu ego está fora de controle. Dani Alves foi apenas o mais recente dos nomes de destaque a afirmar que seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain ainda não aprendeu o que significa ser um jogador de equipe.

"Mbappe é um fenômeno que ainda não entendeu que aqueles que jogam com ele no ataque são fenômenos maiores do que ele", disse o brasileiro à Gazzetta dello Sport. "Um grande jogador deve sempre saber e entender com quem joga, seus companheiros de equipe potencializam suas qualidades".

No entanto, quando está às serviço da França, Mbappé é indiscutivelmente a estrela da equipe. Olivier Giroud é o contraponto perfeito para ele no ataque, fazendo a ausência de Banezma como uma bênção disfarçada, enquanto as habilidades de Griezmann permitem que ele se concentre apenas no que faz de melhor, atacar, sem precisar se dividir com ações defensivas.

Também vale a pena notar que Didier Deschamps sempre se irritou com a sugestão de que Mbappé é egoísta. Inclusive, neste mesmo torneio, o treinador francês se irritou com uma pergunta sobre comandar o atacante com cuidado, uma coisa que ele sentiu insinuar que ele precisava manter o camisa 10 sob controle.

"Sua condição física é boa, então não precisamos administrar isso, então você está dizendo que temos que administrar seu ego..." perguntou Deschamps, claramente irritado. "O que você sabe sobre isso? Eu sei, mas você não. Kylian não tem um grande ego, isso não é verdade. Ele é um jogador importante, mas é um jogador de equipe. Claro, ele é uma estrela, mas não tem mais 18 anos, está mais experiente."

Ele certamente está mais concentrado, pelo menos na Copa do Mundo.

O próprio Mbappe admitiu que o torneio se tornou uma "obsessão" para ele, que construiu sua temporada inteira, "mental e fisicamente", em torno do Qatar 2022. Ele até se recusou a falar com a imprensa durante a fase de grupos, tão determinado foi em evitar qualquer possível distração.

"Não era nada pessoal contra os jornalistas, nada contra as pessoas", explicou ele. "Era apenas que eu sempre tinha essa necessidade de me concentrar em minha concorrência e quando quero me concentrar em algo, preciso fazê-lo 100% e não desperdiçar energia em nada mais".

O que quer que se pense dessa abordagem, com certeza compensa para ele. E para a França.

Ele, como Deschamps salientou, disse o que deveria dentro de campo, contribuindo diretamente para sete gols na campanha de seu país até a final. "Eu sabia que ele estaria pronto para esta Copa do Mundo", entusiasmou-se o treinador francês. "A competição é dele".

Isso ficou claro durante a fase de grupos, mas pode-se argumentar que Messi está ameaçando tirar o título de seu colega de clube depois de brilhar na fase de mata-mata.

O palco, então, está perfeitamente preparado para um encontro verdadeiramente titânico entre os dois melhores jogadores da Copa do Mundo.Tanto a Chuteira de Ouro quanto a Bola de Ouro estão em jogo em Lusail.

A vitória da Argentina veria Messi acabar com o debate sobre o GOAT (melhor de todos os tempos). A vitória para a França, no entanto, veria Mbappé entrar nessa briga. E com apenas 23 anos de idade.