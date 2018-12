Mbappé cai no samba e é aprovado pelo pagodeiro Mumuzinho

Atacante do PSG recebeu "batismo" do cantor e teve vídeo curtido por fãs brasileiros

Em postagem feita em sua conta do Instagram no último domingo (16) o cantor Mumuzinho revelou o talento na voz que o atacante Kylian Mbappé possui.

Cantando parte da música "Dengo Nego, o camisa 7 do PSG mostrou desenvoltura e fez graça na frente da câmera enquanto o zagueiro Thiago Silva registrava o momento.

A publicação, até o momento, conta com quase 1 milhão de visualizações e os comentários sobre o desempenho do francês com o microfone foram, em grande maioria, positivos.

Mbappé é conhecido por se entrosar com os brasileiros do elenco parisiense de maneira fácil, a ponto de participar de brincadeiras e escutar músicas do país de seus companheiros.