Mauro Cezar Pereira x Fabrizio Romano; entenda a briga nas redes sociais

Com uma grande repercussão da possível contratação de Oscar pelo Flamengo, os jornalistas divergiram de informações nas redes sociais

Tentando reforçar ainda mais seu elenco, o Flamengo tinha interesse em contratar o meio-campista Oscar, que atualmente joga no Shanghai Port, da China. Porém, o time carioca, como em toda negociação com o futebol estrangeiro, enfrentou uma série de problemas com o clube do jogador para concluir o acordo.

Nas redes sociais, jornalistas de todo o mundo informaram a negociação do Rubro-Negro com o meia brasileiro, inclusive o italiano Fabrizio Romano, conhecido por grandes furos de negociações no mercado da bola internacional, que informou que o time brasileiro tinha tudo acertado com o jogador do Shanghai Port.

No Brasil, porém, o jornalista Mauro Cezar Pereira, hoje no SBT e na Jovem Pan, tinha uma informação contrária do italiano, conforme explicou nas suas redes sociais.

Mauro Cezar aproveitou para responder um tuíte em que foi ironizado por Romano, já que tinha uma informação diferente do italiano. Além disso, o comentarista disse que foi acusado de desrespeitar o trabalho do jornalista.

“Não foram poucos que me acusaram de desrespeitar o trabalho de outro jornalista. Absurdo! Basta reler o tuíte abaixo para entender que a crítica foi ao complexo de vira-latas de muitos por aqui. Jornalistas acertam e erram. Brasileiros ou não.”

“Pela minha apuração, em 15 de julho não havia negociação alguma, mas sim uma consulta ao Shanghai Port sobre a possibilidade de Oscar ser emprestado ao Flamengo. Fui atacado, ofendido por fãs de um jornalista porque minha informação era diferente da dele, loucura", explicou Mauro Cezar.

A polêmica entre os jornalistas teve início no dia 15 de julho, quando o italiano noticiou pela primeira vez a negociação entre o Flamengo e Oscar. Depois disso, Mauro Cezar questionou a origem da informação de Romano.

“Incrível como qualquer boato que chegue pela imprensa com “sotaque” italiano seja tratado por aqui imediatamente como verdade. É o caso de Oscar, que em momento algum negociou com o Flamengo”, escreveu Mauro Cezar.

Com o fim do prazo de inscrição de jogadores do futebol internacional no Brasil, o Flamengo não conseguiu concluir a contratação do jogador brasileiro, que depois escreveu uma mensagem agradecendo a torcida Rubro-Negra, já que seu clube não enviou a documentação para fechar o negócio.