Perto de reforçar o Flamengo, o meio-campista brasileiro recebe cerca de R$ 10 milhões por mês no futebol chinês

Muito perto de reforçar o Flamengo, conforme a GOAL pôde apurar, o meio-campista Oscar é dono de um dos maiores contratos em termos de salário e bônus do mundo atuando pelo Shanghai Port, do futebol chinês.

Entre os jogadores mais bem pagos, somente oito deles possuem um salário maior que Oscar, segundo o Jornal Marca. Na lista, estão Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, além de Erling Haaland e Kevin de Bruyne, do Manchester City.

Abaixo, confira os valores recebidos pelo meia brasileiro na China.

Qual é o salário de Oscar na China?

Getty Images

O salário do meio-campista no futebol chinês é de 24 milhões de euros (cerca de R$ 121,4 milhões) por temporada, com o contrato válido até novembro de 2024, recebendo o mesmo valor de Karim Benzema, do Real Madrid, no futebol europeu.

Porém, Oscar ainda mantém uma das maiores remunerações do mundo porque seu atual contrato foi assinado antes de uma mudança financeira do futebol chinês. Os clubes do país asiático por, desembolsarem altos valores com grandes jogadores, como Hulk, Paulinho, Didier Drogba e Axel Witsel, foram surpreendidos por uma nova lei.

O governo da China criou a regra que proíbe salários superiores a 3 milhões de euros (R$ 15,2 milhões) por ano no país, tentando evitar a falência dos clubes. Por já ter renovado seu contrato um mês antes, a regra não se aplica ao jogador brasileiro, quando entrou em vigor em janeiro de 2020.

No futebol brasileiro, conforme a GOAL apurou, a expectativa é que o Flamengo arque totalmente com seus pagamentos, que foram reduzidos pelo meia para atuar no clube carioca.