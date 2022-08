Com o fechamento da janela de transferências, Flamengo vive dia "D" por Oscar

Clube ainda aguarda documentação e não vai desistir do meio-campista

O Flamengo vive nesta segunda-feira (15), o dia "D" pela chegada de Oscar. No último dia da janela de transferências, o estafe do jogador e o time carioca ainda aguardam os chineses enviarem a documentação prometida para sacramentarem o empréstimo do meia até dezembro deste ano.

A situação é considerada difícil, uma vez que os chineses prometeram a liberação para que Oscar atuasse em qualquer clube durante este período, mas até agora nenhum documento bateu na mesa do estafe do atleta.

Oscar tem toda a questão financeira acertada com o Flamengo e vê com bons olhos morar no Rio de Janeiro. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, passou o último mês em contato direto com o meia todos os dias.

O Flamengo não vai desistir do meia e entende que, mesmo que neste momento não seja possível sacramentar a chegada de Oscar, o jogador chegará ao elenco num futuro não tão distante. Isso porque, apesar de ter contrato com o Shanghai Port até dezembro de 2024, o brasileiro tem o desejo de viver um tempo fora da China.

Diante deste cenário, Marcos Braz quer se certificar de que o Flamengo será sempre a primeira escolha de Oscar no futebol brasileiro. Este foi o argumento utilizado também para justificar a contratação do atleta mesmo que por um período curto. Além de qualificar o elenco, mostrar a ele a estrutura do Ninho do Urubu, integra-lo com o elenco e deixar as portas abertas para um retorno em definitivo.