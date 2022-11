Convocado para a Copa, Martinelli relembra rejeição em teste no Barcelona: "não me quiseram"

Atacante brasileiro foi contratado pelo Arsenal quando ainda atuava pelo Ituano e revelou amizade com Ansu Fati

Uma das maiores revelações dos últimos anos do futebol brasileiro tem nome e sobrenome: Gabriel Martinelli. O jovem de apenas 21 anos se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo com a seleção brasileira e já tem boas histórias para contar da sua curta, e meteórica, carreira.

Peça fundamental do esquema de jogo do Arsenal, líder da Premier League, Martinelli chegou como um completo desconhecido à Inglaterra. O brasileiro jogava pelo Ituano e só tinha disputado o Paulistão quando foi contratado pela equipe londrina.

Entretanto, a história poderia ter sido bastante diferente. Em entrevista ao Player's Tribune, o atacante revelou que antes de assinar com os Gunners, ele foi rejeitado pelo Barcelona.

"Eu fui a La Masia, em Barcelona. Eu treinei com Ansu Fati. A gente tem uma relação de amizade. Quando eu fui a gente ficou amigo e eu fiquei lá por 15 dias. Também não deu certo, eles não me quiseram. Quatro ou cinco meses depois, o Arsenal me comprou", falou o brasileiro.

Ele também recordou do período em que foi algumas vezes a Manchester (antes do episódio com o Barcelona) com o intuito de se tornar jogador do Man United quando fizesse 18 anos. Lá ele conheceu Pogba e Ibrahimovic, mas o plano não deu certo. Assim que ele fez 17 anos, recebeu uma comunicação dos Diabos Vermelhos informando que não ficariam com ele.

Martinelli ainda pode não ser o jogador mais conhecido pelos brasileiros e ele tem a chance de provar seu potencial na Copa do Mundo do Qatar. Dificilmente ele começará como titular, mas deverá ganhar oportunidades no decorrer das partidas.

A Copa começa no domingo (20), com a partida entre Qatar e Equador. A estreia do Brasil acontece no dia 24, quinta-feira, contra a Sérvia.