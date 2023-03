Marítimo x Benfica ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 24ª rodada do torneio nacional; veja como acompanhar na TV e na internet

O Benfica visita o Marítimo, na tarde deste domingo (12), às 15h (de Brasília), no Estádio dos Barretos, em Funchal, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Português. A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Depois de golear o Brugge por 7 a 1 e avançar às quartas de final da Champions League 2022/23, o Benfica volta as atenções para o Campeonato Português. No momento, é o líder isolado, com 62 pontos (20 vitórias, dois empates e apenas uma derrota).

Do outro lado, o Marítimo luta contra o rebaixamento. Com 16 pontos, vem de derrota para o Gil Vicente por 2 a 0 na última rodada do campeonato nacional.

Em 100 jogos disputados entre as equipes, o Benfica registra ampla vantagem. Foram 70 vitórias, contra apenas 12 do Marítimo, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, o Benfica goleou por 5 a 0.

Prováveis escalações

Benfica: Odisseas Vlachodimos; Alexander Bah, António Silva, Nicolas Otamendi, Alex Grimaldo; Fredrik Aursnes, Enzo Fernández, Rafa Silva, João Mario, Julian Draxler; Gonçalo Ramos.

Marítimo: Marcelo Carne; C. Winck, Z. Júnior, Rene, Vitor; J. Afonso, V. de Oliveira; Riascos, Bruno Xadas, André Vidigal; Pablo Moreno.

Desfalques

Marítimo

Sem desfalques confirmados.

Benfica

Mihailo Ristic, Gonçalo Guedes e Julian Draxler seguem no departamento médico.

Quando é?