A lesão que pode tirar Marco Reus da Copa do Mundo de 2022

Com uma torção no tornozelo direito, o jogador alemão pode perder mais uma Copa do Mundo; entenda

O atacante Marco Reus deixou a partida entre Borussia Dortmund e Schalke 04, pelo Campeonato Alemão, lesionado e chorando com muitas dores neste sábado e, com isso, virá dúvida para mais uma Copa do Mundo.

Em uma disputa de bola, aos 30 minutos do primeiro tempo, o jogador alemão tentou se livrar do marcador e, ao pisar no gramado, teve uma torção no tornozelo direito e precisou ser retirado do gramado de maca.

Caso uma grave lesão se confirme, pode ser a segunda vez que o atacante do Borussia Dortmund se lesiona às vésperas de uma Copa do Mundo, como aconteceu em 2014, quando o jogador perdeu a competição no Brasil.

Em 2014, Reus perdeu uma Copa do Mundo após uma grave lesão no tornozelo esquerdo. Na ocasião, em um amistoso, o jogador sofreu uma ruptura parcial dos ligamentos da região.

Além disso, o atacante ficou de fora da Eurocopa de 2020, já que se recuperava de uma lesão e optou por não disputar a competição com sua seleção para se recuperar fisicamente.

Getty Images

Frequentemente convocado para a seleção alemã, Reus estava na lista de jogadores chamados para os jogos da Liga das Nações contra Hungria e Inglaterra. O atacante iria se apresentar ao time de Hansi-Flick nesta segunda-feira (19), mas, claro, não deve ter condições de jogo.

Porém, o jogador teria aproximadamente dois meses de recuperação para a competição, que está marcada para começar dia 20 de novembro, no Qatar.

Na Copa do Mundo, a Alemanha estreia no dia 23 de novembro, às 10h (de Brasília), contra o Japão. No Grupo E, os alemães ainda enfrentam a Espanha e Costa Rica.