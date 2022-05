Marcelo descarta voltar agora ao Brasil e busca renovar com o Real Madrid

O lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, não pensa em voltar ao Brasil nesta janela de transferências. O jogador de 33 anos, que acabou de ser campeão espanhol, deseja renovar o seu compromisso com o clube por mais uma temporada, conforme apurado pela GOAL. Os espanhóis, contudo, ainda estão incertos sobre a manutenção do veterano.

Atleta mais longevo do atual elenco, ele acredita que tem condições de ajudar o clube a alcançar seus objetivos durante a temporada 2022/23, mesmo que tenha menos minutos em campo. O jogador aposta em sua experiência para colaborar no vestiário, hoje comandado por Carlo Ancelotti.

A intenção de Marcelo é permanecer no Santiago Bernabéu por mais 12 meses. O clube, no entanto, não sinalizou oficialmente o seu desejo ao término do contrato. O lateral esquerdo brasileiro ficará livre a partir de 30 de junho de 2022 e aguarda para se decidir sobre o futuro.

Em que pese a indecisão, o mais provável é que o Real Madrid deixe o atleta sair, uma vez que o seu salário é considerado um dos mais elevados do plantel. O desejo do clube é utilizar o valor gasto com o lateral esquerdo para pagar as remunerações do zagueiro Rüdiger e do atacante Kylian Mbappé. A dupla conversa com o clube merengue no mercado da bola.

O veterano teve sondagens de clubes brasileiros nos últimos meses. O fim de seu contrato e o número menor de oportunidades no time comandado por Carlo Ancelotti animaram os dirigentes do país. Marcelo, entretanto, não deseja voltar ao Brasil neste momento. A intenção é seguir no clube que defende desde 2017, quando deixou o Fluminense.

A ascensão de Ferland Mendy, de 26 anos, fez com que Marcelo tivesse menos oportunidades no elenco do Real Madrid. O lateral esquerdo brasileiro esteve em 17 partidas nesta temporada, com duas assistências concedidas.

Após campanhas de sucesso no Santiago Bernabéu, Marcelo reduz a cada ano o número de participações. Foram 23 jogos em 2019/20 e 19 partidas em 2020/21. O baixo número de atuações é graças ao desempenho do francês Mendy, seu companheiro de posição no plantel.

No último fim de semana, o lateral esquerdo brasileiro viveu um momento histórico com as cores do Real Madrid. Ele foi o primeiro capitão estrangeiro a levantar a taça da Liga Espanhola pelo clube. O jogador ainda chegou a 24 títulos com o uniforme, se isolando como jogador que mais vezes foi campeão pelo time.

À procura de lateral

O Real Madrid está à procura de um lateral esquerdo no mercado da bola. O desejo do clube é contratar um atleta para a posição na próxima janela de transferências.

Fran García, revelado pelas divisões de base do Real Madrid, é um dos nomes que agrada ao departamento de futebol. O jogador defende as cores do Rayo Vallecano. Ele voltaria ao Santiago Bernabéu para ser reserva de Ferland Mendy.

O jogador de 22 anos foi negociado por 2 milhões de euros ao Rayo Vallecano em julho do ano passado. É possível que haja uma recompra do atleta.