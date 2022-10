Emprestado ao Zenit, Gustavo Mantuan diz torcer pela permanência de Vítor Pereira no Corinthians

Meia-atacante foi bastante utilizado por Vítor Pereira e falou sobre a confiança dada pelo treinador aos jovens do elenco

Emprestado pelo Corinthians ao Zenit, da Rússia, Gustavo Mantuan segue acompanhando o clube que o revelou. Mesmo de longe, o meia-atacante quer a renovação de Vítor Pereira, técnico que o deu muita confiança, para a temporada de 2023.

“Como torcedor, espero que ele fique. Pelo trabalho que ele vem fazendo, por todos os motivos que eu disse, mas é uma decisão que cabe a ele. Se eu não me engano, envolve família e é muito difícil. Espero que fique, mas vamos deixar para o Mister, porque sabe o que é melhor para ele”, disse o atacante em entrevosta exclusiva para a GOAL.

Em papo com a GOAL, o camisa 31 do Zenit fez questão de rasgar elogios ao treinador corintiano, que não tem o seu futuro definido para a próxima temporada. O Corinthians segue na busca pela renovação do contrato e tenta convencer Vítor Pereira a seguir no clube.

“Ele foi muito importante. Foi um treinador que me deu confiança, sentia confiança em mim. Ele sabia que onde me colocasse, eu daria conta do recado e faria um bom trabalho. Ele conseguia me deixar confortável, mesmo sem estar jogando na minha posição, porque me dava confiança de trabalhar e poder errar. Não só ele, mas a comissão toda. Foi essencial para mim”, comentou.

Vítor Pereira também foi muito importante para outros jovens da base do Timão. Du Queiroz, Lucas Piton e Adson, por exemplo, ganharam muito espaço com o português. Para Mantuan, o treinador sempre deu muita confiança para que os “miúdos” pudessem estar em campo.

“Ele dá as duras dele, mas também dá muita confiança. Quem estiver melhor, vai jogar, não importa se for mais velho ou mais novo. Ele não tem medo, porque sabe da confiança que dá pra gente. Não só eu, como Du, Piton, Adson… a gente teve esse respaldo dele e da comissão. É importante para a gente que tá começando agora”, relembrou Mantuan.

Gustavo Mantuan está emprestado pelo Corinthians ao Zenit até o final da atual temporada europeia, que termina no meio de 2023. O futuro do jogador ainda não está definido e os clubes devem conversar apenas no ano que vem.