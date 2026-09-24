Os meios de comunicação foram tomados por declarações dos jogadores indicados ao prêmio da Bola de Ouro, ao lado do lançamento, por parte de clubes, de campanhas para promover seus jogadores na esperança de conquistar a prestigiada honraria.

E, no momento em que se intensifica a campanha midiática dos diferentes candidatos, alguns membros do júri do prêmio da Bola de Ouro concordaram em falar publicamente.

Nos últimos dias, muito se falou sobre Lamine Yamal e Kylian Mbappé, passando por Kvaratskhelia, Harry Kane e Ousmane Dembélé, com alguns deles declarando-se merecedores da conquista da Bola de Ouro, enquanto outros foram indicados por astros distintos.

Alvoroço midiático sem precedentes

Existem três critérios para a escolha dos candidatos à conquista do prêmio da Bola de Ouro, que são: o desempenho individual e a personalidade decisiva e influente, o desempenho coletivo e o histórico repleto de conquistas, além da integridade e do fair play.

Alguns candidatos podem não cumprir necessariamente o terceiro requisito, mas passemos ao próximo ponto. O mais importante é convencer os 100 membros do júri de que o candidato é merecedor da conquista do prêmio.

O júri é composto por um jornalista de cada país, mais especificamente dos 100 primeiros países no ranking da Fifa.

O jornal "Le Parisien" entrou em contato com diversos membros do júri, e nenhum deles quis aparecer na mídia.

Yazid Ouahib, membro do júri representante da Argélia, concordou em discutir esta estranha disputa pelo prêmio da Bola de Ouro de 2026. Ouahib disse: "Sou membro do júri desde 2007, e devo dizer que, nos últimos dois anos, testemunhamos campanhas eleitorais como nunca havíamos visto antes. Todas essas entrevistas, todos esses comentários, não passam de uma distração que não influencia o meu voto".

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E completou: "As coisas estão esquentando, mas isso não muda nada. Acompanhamos esses acontecimentos à distância. Não posso falar em nome dos meus colegas, mas acredito que tudo isso não deveria influenciar o voto deles. No fim das contas, é uma questão de consciência".

Estratégia inútil

Seu par sueco, Anders Bengtsson, afirmou que não foi influenciado pelas repetidas declarações dos candidatos favoritos.

E disse: "Essas campanhas não me influenciam de forma alguma. Não é impossível que influenciem alguns votantes. Se eu estivesse indeciso entre dois jogadores, talvez algumas estatísticas ou argumentos pesassem a favor de um deles. Mas isso só aconteceria se eu não tivesse refletido bem antes de depositar o meu voto".

Já o ex-editor-chefe da revista "France Football", Pascal Ferré, que votou pela França por sete anos, criticou a estratégia de comunicação adotada nos últimos dias.

E disse: "Os membros do júri não são ingênuos. Têm experiência e consciência suficientes para julgar e avaliar o jogador sem precisar ouvir a frase: ele é o melhor, dez ou 15 vezes".

E completou: "Quando digo que o vencedor da Bola de Ouro pode se perder em meio ao barulho da mídia, refiro-me a quando ele domina de forma grosseira o discurso e faz com que os membros do júri se sintam pressionados. Esse alvoroço que alguns orquestram pode acabar incomodando os votantes, porque é uma manipulação evidente".

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