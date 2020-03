Mandos da Copa do Brasil: Cruzeiro e Botafogo decidem fora; veja todos os jogos

Se o Vasco da Gama conseguir a classificação, também decidirá longe de São Januário; veja os confrontos

Nesta quinta-feira (5), a CBF divulgou os resultados do sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, a primeira etapa da competição com jogos de ida e volta.

Prefira você que seu time jogue a primeira em casa, para tentar já conquistar um resultado bom e encaminhar a classificação, ou que decida dentro de seus domínios, contando com a força de sua torcida, de qualquer jeito é bom prestar atenção no sorteio dos mandos.

Com o , o e o Ceará (e o , caso passe pelo ABC) decidindo longe de casa, vários times da Série A terão que visitar territórios hostis para garantirem a classificação.

Ao mesmo tempo, o terá a oportunidade de jogar pela vida dentro do Maracanã. Outro que também poderá contar seu estádio cheio na definição da vaga será o Afogados, sensação da Copa do Brasil depois de eliminar o Atlético-MG na segunda fase.

Veja todos os confrontos!

Confrontos da terceira fase da Copa do

Juventude x

JOGO 1 JOGO 2 Juventude x América-RN América-RN x Juventude

Botafogo x Paraná

JOGO 1 JOGO 2 Botafogo x Paraná Paraná x Botafogo

x Brusque

JOGO 1 JOGO 2 Brasil de x Brusque Brusque x Brasil de Pelotas

Cruzeiro x CRB;

JOGO 1 JOGO 2 Cruzeiro x CRB CRB x Cruzeiro

x Fluminense

JOGO 1 JOGO 2 Figueirense x Fluminense Fluminense x Figueirense

x São José-RS

JOGO 1 JOGO 2 Atlético-GO x São José-RS São José-RS x Atlético-GO

Ceará x (Lagarto ou )

JOGO 1 JOGO 2 Ceará x (Lagarto ou Vitória) (Lagarto ou Vitória) x Ceará

x Afogados

JOGO 1 JOGO 2 Ponte Preta x Afogados Afogados x Ponte Preta

(Vasco ou ABC) x

JOGO 1 JOGO 2 (Vasco ou ABC) x Goiás Goiás x (Vasco ou ABC)

Ferroviária x ( ou Operário-PR)