Mando de campo na semifinal da Copa do Brasil - quem decide a vaga em casa?

Equipes esperam decisão do último classificado para as semis; veja como são decididas as ordens dos mandos

Nesta quinta-feira (18), será definido o último classificado para as semifinais da Copa do Brasil de 2022, no jogo entre América-MG e São Paulo. Na primeira partida, vale o destaque para o placar de 1 a 0 para o Tricolor, que coloca o clube paulista à frente na decisão.

Esperando a definição de seu adversário, o Flamengo venceu o Athletico por 1 a 0 no segundo duelo, na Arena da Baixada, e no agregado, já que o primeiro confronto terminou em 0 a 0, e avançou para as semifinais. O tento rubro-negro foi anotado por Pedro, com um lindo gol de voleio.

Pelo outro lado da chave, o Corinthians enfrentará o Fluminense, clubes que passaram por Atlético-GO e Fortaleza, em agregados de 4 a 3 e 3 a 2, respectivamente. Nesta sexta-feira (19), serão decididos através de sorteio qual será a ordem dos confrontos, para descobrir a equipe que decide em casa a vaga para a final do torneio.

O evento do sorteio acontece às 11h (de Brasília) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com acesso permitido para a imprensa à partir das 10h (de Brasília), como confirmou a entidade em nota oficial. Os jogos das semifinais, inclusive, acontecem em 24 de agosto e 14 de setembro, enquanto a finalíssima ocorre em 12 e 19 de outubro, as duas fases com partidas de ida e volta.

Como chegam os classificados para as semifinais da Copa do Brasil?

Corinthians

Corinthians

Após sofrer um 2 a 0 jogando fora de casa contra o Atlético-GO, o Timão vivia fortes dúvidas se seria capaz de virar esse placar, já que vive momento de instabilidade e rodízio de equipe para as diferentes competições que disputa.

Apesar disso, no jogo disputado na Neo Química Arena, a equipe alvinegra conseguiu ótimo resultado após abrir 4 a 0 sobre o Dragão, com gol de Gil e três de Yuri Alberto. Wellington Rato ainda diminuiu com um golaço, mas o placar agregado ficou em 4 a 3 para o Corinthians, que conseguiu a classificação.

Flamengo

Flamengo

A equipe rubro-negra até tentou abrir o placar no Maracanã, mas o Furacão soube segurar a partida de grande superioridade para o Flamengo, indo para o confronto em casa com o empate garantido. No entanto, o resultado não foi suficiente para uma classificação do Athletico.

No duelo que aconteceu na Arena da Baixada, o Flamengo acabou novamente sendo superior, com sete chutes a gol contra apenas um do Athletico, além da maior porcentagem de posse de bola (63% contra 37%) e número de passes (561 pelo lado visitante e 328 dos donos da casa). No início do segundo tempo, o lateral Rodinei cruzou para Pedro, que marcou de voleio e garantiu o 1 a 0 na partida.

Fluminense

Fluminense

Jogando no Castelão, Arena comandada pelo Fortaleza, o Fluminense conseguiu levar um bom resultado de 1 a 0 para o jogo de volta, que aconteceu no Maracanã. Apesar disso, o Leão abriu 2 a 0 no Rio de Janeiro, mas acabou sofrendo o empate em confronto com polêmicas, finalizando o agregado em 3 a 2 para o Tricolor carioca, que levou a vaga.