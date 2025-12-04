Manchester United x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester United conquistou uma vitória crucial antes de voltar a Old Trafford para encarar o West Ham United, nesta quinta-feira (4), pelo Campeonato Inglês.

Depois da derrota desastrosa em casa para o Everton mesmo com um jogador a mais, os Red Devils precisavam dar uma resposta imediata contra o Crystal Palace. Essa reação demorou a aparecer: o pênalti convertido por Jean-Philippe Mateta deixou o time em situação delicada. Mas Ruben Amorim encontrou heróis improváveis em Joshua Zirkzee e Mason Mount, que salvaram o dia. A dupla foi decisiva ao garantir uma rara vitória fora de casa sobre o recente carrasco. Agora, de volta ao próprio estádio, Amorim prega cautela e mantém o discurso de “um jogo de cada vez”.

Do outro lado, Nuno Espírito Santo só pôde lamentar enquanto via sua equipe desmoronar diante de seus olhos. O técnico optou por não adotar um estilo mais direto e físico contra um Liverpool emocionalmente abalado. A estratégia até funcionou no primeiro tempo, quando o time segurou o 0 a 0. Porém, os atuais campeões acabaram abrindo o placar. E, no momento em que o West Ham buscava o empate, Lucas Paquetá voltou a ser protagonista, mas de forma negativa. O meia da seleção brasileira reclamou demais, levou o segundo cartão amarelo e deixou o time em situação irreversível. Com isso, os londrinos podem até começar a rodada na zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados. Nuno também corre o risco de se tornar o primeiro treinador do West Ham em 15 anos a não vencer fora de casa nos seus cinco primeiros jogos.

Onde assistir a Manchester United x West Ham

No Brasil, o confronto entre Manchester United e West Ham será transmitido através da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming do grupo Disney alinhado à emissora esportiva.

Horário de Manchester United x West Ham

Premier League - Premier League Old Trafford

A bola rola nesta quinta-feira (4), às 17h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Notícias do Manchester United

Matheus Cunha voltou aos treinos, mas pode não iniciar entre os titulares, já que Joshua Zirkzee e Mason Mount foram decisivos contra o Crystal Palace. Lisandro Martínez espera fazer sua primeira partida como titular na liga nesta temporada após voltar ao time no fim de semana. Benjamin Sesko e Harry Maguire seguem como desfalques.

Prováveis escalações: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro e Diogo Dalot; Bryan Mbuemo e Mason Mount; Joshua Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim.

Notícias do West Ham

Paquetá está suspenso por conta do cartão vermelho por reclamação recebido contra o Liverpool. Isso abre algumas alternativas para Nuno Espirito Santo, que apostou em mudanças na rodada anterior. O teste com Soungoutou Magassa não deu certo, então Tomas Soucek pode recuperar a vaga. Mateus Fernandes deve atuar mais centralizado e avançado, permitindo que Summerville ou Luis Guilherme apareçam como opções pelas pontas, dependendo da condição física.

Prováveis escalações: Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Max Kilman e El Hadji Malick Diouf; Freddie Potts, Tomas Soucek e Mateus Fernandes; Jarrod Bowen, Callum Wilson e Crysencio Summerville. Técnico: Nuno Espirito Santo.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Tabela do Campeonato Inglês

