O que Ruben Amorim pode aprender com o Crystal Palace para fazer seu esquema no Manchester United deslanchar

Glasner usa o mesmo 3-4-3 que Amorim desde que assumiu o Crystal Palace, em fevereiro de 2024, quando o time era apenas o 15º colocado da Premier League. Mas, em vez de virar a “camisa de força” que parece ser para o Manchester United, o esquema virou a base do melhor momento da história recente do Palace.

Em menos de dois anos, Glasner conquistou a FA Cup — o primeiro grande título do clube — e levou o Palace a uma competição europeia pela primeira vez. Também comandou uma série invicta de 19 jogos em todas as competições, venceu a Supercopa da Inglaterra desta temporada e hoje mantém o time em quinto lugar na Premier League, vivendo sua melhor campanha desde 1990, quando terminou em terceiro e chegou à final da Copa da Inglaterra.

O cenário é bem diferente para Amorim, que no ano passado teve o pior desempenho do United na liga em 51 anos e viu seu time tropeçar até contra um Everton com 10 jogadores, mesmo com 77 minutos de superioridade numérica. Antes do duelo em Londres neste domingo (30), a GOAL lista seis lições que Amorim pode tirar de Glasner para finalmente fazer seu 3-4-3 funcionar.