O pior técnico da história? Por dentro da passagem desastrosa de Gary Neville pelo Valencia com direito a "tortura" de Diego Simeone e ser ignorado por Luis Enrique

Muitos treinadores anteriores conquistaram o trabalho no Valencia através de anos de árduo trabalho na linha lateral, e assim, para Neville, foi um primeiro emprego que era bom demais para recusar. Ele disse na sua apresentação, que contou com a presença de dezenas de jornalistas britânicos: "Se eu tivesse recusado este trabalho, poderia ter dito adeus à minha credibilidade no futebol, porque é um clube enorme e estou honrado e orgulhoso de estar aqui. Sentado na televisão, falando sobre treinadores nos últimos anos, chegou a hora de me levantar."

O então diretor de futebol da Inglaterra, Dan Ashworth, incentivou Neville, dizendo-lhe que era "a mudança perfeita" para eventualmente suceder Roy Hodgson como técnico dos Three Lions, talvez já no ano seguinte, uma vez que a Eurocopa de 2016 já tivesse passado.

Mas antes de começar a trabalhar, Neville foi avisado pela lenda do clube, Santi Canizares, que disse: "Ser um bom analista não é o mesmo que ser um bom treinador. Valencia não é um time para iniciantes, não é um lugar para um treinador fazer seu estágio. Uma coisa é dar sua opinião e outra é fazer as coisas funcionarem no campo."

Canizares logo se mostrou certo. O Valencia foi derrotado por 2 a 0 pelo Lyon no primeiro jogo de Neville, que os eliminou da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neville demonstrou sua falta de experiência quando transformou sua formação de 4-3-3 em um 4-2-4 em busca de um empate, mas tudo o que ele conseguiu foi ceder o meio de campo para o Lyon, que logo marcou novamente.