O pior técnico da história? Por dentro da passagem desastrosa de Gary Neville pelo Valencia com direito a "tortura" de Diego Simeone e ser ignorado por Luis Enrique

Era amplamente aceito que o ex-lateral da Inglaterra conseguiu o emprego devido ao seu relacionamento comercial com o proprietário do Valencia, Peter Lim, cuja popularidade no Mestalla já estava em declínio um ano após comprar o clube.
Neville, que mais tarde admitiu ter aceitado a oferta como um favor para Lim, após ele investir em seus negócios, incluindo o Salford City, havia se aposentado como jogador apenas quatro anos antes. Ele estava no auge de sua carreira como comentarista na Sky Sports, famoso por suas opiniões sem rodeios. Assim, ele ser colocado como treinador de um dos principais clubes da Europa, seis vezes vencedor da La Liga e duas vezes finalista da Liga dos Campeões, parecia um experimento criado por produtores de reality show - e resultou em uma história desastrosa.
