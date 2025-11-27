+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
O pior técnico da história? Por dentro da passagem desastrosa de Gary Neville pelo Valencia com direito a "tortura" de Diego Simeone e ser ignorado por Luis Enrique

Gary Neville pensou que assumir o cargo no Valencia, em dezembro de 2015, seria o início de seu caminho para eventualmente se tornar técnico da Inglaterra; em vez disso, sua passagem de quatro meses na Espanha drenou sua confiança, deixou-o doente e afastou-o do cargo de treinador para sempre. A nomeação de Neville foi uma surpresa, já que o ex-defensor do Manchester United assumiu um dos maiores clubes da La Liga, apesar de não ter experiência como treinador, pouco conhecimento do futebol espanhol e nenhum domínio do idioma

Era amplamente aceito que o ex-lateral da Inglaterra conseguiu o emprego devido ao seu relacionamento comercial com o proprietário do Valencia, Peter Lim, cuja popularidade no Mestalla já estava em declínio um ano após comprar o clube.

Neville, que mais tarde admitiu ter aceitado a oferta como um favor para Lim, após ele investir em seus negócios, incluindo o Salford City, havia se aposentado como jogador apenas quatro anos antes. Ele estava no auge de sua carreira como comentarista na Sky Sports, famoso por suas opiniões sem rodeios. Assim, ele ser colocado como treinador de um dos principais clubes da Europa, seis vezes vencedor da La Liga e duas vezes finalista da Liga dos Campeões, parecia um experimento criado por produtores de reality show - e resultou em uma história desastrosa.

    "Não é um clube para iniciantes"

    Muitos treinadores anteriores conquistaram o trabalho no Valencia através de anos de árduo trabalho na linha lateral, e assim, para Neville, foi um primeiro emprego que era bom demais para recusar. Ele disse na sua apresentação, que contou com a presença de dezenas de jornalistas britânicos: "Se eu tivesse recusado este trabalho, poderia ter dito adeus à minha credibilidade no futebol, porque é um clube enorme e estou honrado e orgulhoso de estar aqui. Sentado na televisão, falando sobre treinadores nos últimos anos, chegou a hora de me levantar."

    O então diretor de futebol da Inglaterra, Dan Ashworth, incentivou Neville, dizendo-lhe que era "a mudança perfeita" para eventualmente suceder Roy Hodgson como técnico dos Three Lions, talvez já no ano seguinte, uma vez que a Eurocopa de 2016 já tivesse passado.

    Mas antes de começar a trabalhar, Neville foi avisado pela lenda do clube, Santi Canizares, que disse: "Ser um bom analista não é o mesmo que ser um bom treinador. Valencia não é um time para iniciantes, não é um lugar para um treinador fazer seu estágio. Uma coisa é dar sua opinião e outra é fazer as coisas funcionarem no campo."

    Canizares logo se mostrou certo. O Valencia foi derrotado por 2 a 0 pelo Lyon no primeiro jogo de Neville, que os eliminou da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neville demonstrou sua falta de experiência quando transformou sua formação de 4-3-3 em um 4-2-4 em busca de um empate, mas tudo o que ele conseguiu foi ceder o meio de campo para o Lyon, que logo marcou novamente.

    Envergonhado pelo Barcelona

    Neville também teve um começo preocupante na La Liga, conquistando apenas dois pontos em seus primeiros três jogos. No quarto, o Valencia empatou com o Real Madrid por 2 a 2, um resultado que levou os Merengues a demitirem Rafa Benítez, mas nenhuma mudança profunda foi feita, já que Los Che ficaram mais de dois meses sem vencer uma partida de liga. 

    Houve algum alívio na Copa do Rei, embora sua campanha na copa tenha terminado de maneira angustiante, sendo derrotados por 7 a 0 pelo Barcelona na ida da semifinal no Camp Nou. O colega de televisão de Neville, Jamie Carragher, assistiu a esse jogo da tribuna de imprensa, rindo a cada gol que entrava, enquanto na linha lateral, Luis Enrique não mostrou piedade, mantendo Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar no campo até o fim, antes de recusar a tentativa de Neville de um aperto de mão após o jogo.

    Neville sentiu que o então treinador do Barça estava "mandando uma mensagem de que eu não pertencia ali" antes de enfrentar o fuzilamento feito pela mídia de Valência, vários dos quais sugeriram que era melhor Neville renunciar ao cargo durante a coletiva de imprensa pós-jogo.

    Os torcedores fizeram o mesmo, gritando "Gary vá agora" nas arquibancadas do Mestalla, enquanto um indivíduo esperava por Neville quando ele desceu do ônibus após um jogo fora de casa, pedindo que ele fosse para casa.

    "Eu perdi minha confiança", Neville mais tarde recordou. "Chegou ao ponto em que eu nem queria dar sessões de treinamento – eu as entregava aos meus treinadores. Eu me sentia envergonhado fazendo as sessões em inglês quebrado, onde tudo era feito através de um tradutor."

    A falsa esperança de sucesso

    Neville encerrou uma espera de 10 partidas por sua primeira vitória na La Liga quando seu time superou o Espanyol, e eles seguiram com uma vitória sobre o Granada e uma vitória agregada de 10 a 0 sobre o Rapid Vienna na Liga Europa. As coisas começaram a melhorar, e Neville estava esperançoso quando levou um grupo de jornalistas para almoçar no início de março.

    Mas provou-se um falso amanhecer. O Valencia perdeu cinco dos seus próximos sete jogos em todas as competições, incluindo a eliminação da Europa League pelo Athletic Bilbao nos gols fora de casa. A gota d'água para Lim, o dono, foi uma derrota por 2 a 0 em meados de março, em casa, contra o Celta Vigo, que deixou o Valencia seis pontos acima da zona de rebaixamento. Em contraste, quando Neville assumiu, eles estavam a apenas cinco pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões. 

    A derrota para o Celta veio no dia seguinte às festividades das Las Fallas, quando os locais em Valência incendeiam efígies, e entre elas estava uma com o rosto de Neville anexado junto com o placar de 7 a 0 contra o Barcelona. Ao final do jogo que se seguiu, os cânticos de "Gary vá embora agora" eram ensurdecedores, e Neville foi rapidamente informado por Lim de que seria dispensado de suas funções, embora o anúncio não tenha sido feito até 10 dias depois.

    Problemas de comunicação

    Neville tinha poucos aliados durante sua breve passagem pela Espanha. "Saí de muitas coletivas de imprensa sentindo que tinha sido duramente questionado", ele lembrou. "Não havia outros treinadores me apoiando também."

    O técnico do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, mudou seu sistema três vezes em um jogo e Neville não teve resposta: "Ele brincou comigo como se eu fosse uma marionete. Eu podia sentir isso à beira do campo. É assim que a inexperiência se parece."

    Depois houve Diego Simeone, que Neville sentiu que estava "me estrangulando gentilmente, ele quase me torturou em termos de futebol durante 90 minutos", enquanto o Atlético de Madrid avançava para a vitória no Mestalla.

    Neville aprovou a contratação de Pako Ayesteran, ex-assistente do Liverpool, pelo Valencia para ajudá-lo a comunicar suas ideias em fevereiro de 2016 e insistiu que quando ele saísse, Ayesteran também sairia. O goleiro Diego Alves não entendeu a notícia quando Neville explicou pela primeira vez, acreditando que o treinador estava se demitindo e dizendo para ele não o fazer. Como acabou acontecendo, Neville saiu algumas semanas depois, com Ayesteran o substituindo.

    "O maior problema de Gary era não conseguir se expressar", disse Ayesteran mais tarde. "Não é o mesmo através de um tradutor: você não pode transmitir a mesma paixão, a mesma emoção." De fato, o programa de televisão espanhol El Dia Despues zombava de seus problemas de comunicação quase semanalmente. Tome por exemplo sua troca engraçada com o técnico do Granada, Jose Sandoval, que acusou Neville de "reclamar o jogo todo". Neville respondeu: "No protesta, no protesta. Vai se f*der."

    Não foi o único problema

    Ayesteran afastou o Valencia da ameaça de rebaixamento, mas acabou sendo demitido no início da temporada seguinte, após apresentar um recorde ainda pior do que o de Neville. Seu sucessor, Cesare Prandelli, renunciou após apenas três meses no cargo, e o Valencia teve nove treinadores desde que Neville saiu, embora apenas dois tenham durado mais de um ano. 

    Marcelino, que venceu a Copa do Rei e alcançou duas vezes seguidas o top quatro, foi o único sucesso, e ele saiu após desentendimentos com Lim. O proprietário singapurense é odiado pelos fãs do Valencia, que realizaram inúmeros protestos contra ele, que não assiste a um jogo desde dezembro de 2019. 

    O Valencia flertou com o rebaixamento em 2022/23 e terminou em 16º, e na última temporada eles pareciam destinados a cair até que o chefe do West Brom, Carlos Corberan, chegou e virou os resultados. Pode-se dizer que a história foi gentil com Neville, mostrando que ele estava longe de ser o único problema no clube, mas seu problema permanece, pois ele era um aliado de Lim, o que significa que ele tem poucos simpatizantes entre a torcida do Valencia.

    Aprendeu a lição

    Alguns ex-jogadores do Valencia procuraram esclarecer a situação sobre Neville. “Taticamente, entendíamos o que ele queria, mas não conseguíamos executar e não obtínhamos resultados", disse o lateral-esquerdo brasileiro Guilherme Siqueira ao Mirror. "Os jogadores não estavam à altura no final do dia e assumimos a responsabilidade."

    Álvaro Negredo disse recentemente que ficou surpreso por Neville não ter continuado a treinar na Inglaterra: "Talvez na Espanha naquela época, devido à barreira linguística, ele não tenha recebido mais oportunidades, mas na Premier League, eu lhe teria dado mais. Para mim, ele era um bom treinador que veio com uma atitude muito boa e um desejo de melhorar."

    Nem todos associados ao clube foram tão gentis, entretanto. O ex-presidente Fernando Roig disse: "O comentarista que veio, o inglês, foi o pior treinador que já vi."

    Neville nunca teve a chance de provar que Roig estava errado. Perguntado no início deste ano por que nunca voltou a treinar, ele disse que aprendeu a lição: "Essa ideia de que eu achava que poderia ter todos os negócios, a carreira na mídia e ser treinador principal era uma bobagem, bobagem absoluta. Mantenha-se na sua área, mantenha-se no que você é bom."

