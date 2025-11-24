+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Martin

Casemiro e Bruno Fernandes fazem péssima exibição em derrota do Manchester United para o Everton, mesmo com um a mais em campo

O Manchester United foi merecidamente vaiado ao sair do campo após uma derrota por 1 a 0 em casa contra o Everton, que jogou a maior parte do jogo com 10 homens. A expulsão bizarra de Idrissa Gueye, por discutir com seu companheiro de equipe Michael Keane, deu ao United uma vantagem perfeita, mas eles a desperdiçaram completamente, ficando atrás com um impressionante chute de longa distância de Kiernan Dewsbury-Hall

O Everton começou tão bem que o United mal conseguiu sair do próprio campo nos primeiros 10 minutos. Mas os visitantes deram um tiro no pé em uma reviravolta verdadeiramente notável, que viu Gueye ser expulso aos 13 minutos por acertar Michael Keane, seu companheiro de time, no rosto. Gueye extravasou sua fúria em Keane ao empurrar o defensor e levantar os braços duas vezes em direção ao seu rosto antes que o goleiro Jordan Pickford interviesse. 

Foi uma situação muito rara de um jogador ser expulso por confrontar um companheiro de equipe, lembrando a famosa briga entre Kieron Dyer e Lee Bowyer na derrota do Newcastle contra o Aston Villa, há 20 anos, onde ambos os jogadores foram expulsos. E ainda assim, os Toffees responderam ao revés da melhor maneira possível, continuando a pressionar o United e assumindo a liderança da partida com um brilhante gol de Kiernan Dewsbury Hall, que superou Bruno Fernandes e Leny Yoro e depois acertou o ângulo superior de fora da área.

O United dominou o jogo, mas foi completamente ineficaz e sem imaginação. Patrick Dorgu e Amad Diallo finalizaram para fora no primeiro tempo, enquanto Bruno Fernandes deu um belo chute, mas que foi desviado por cima por Pickford. Ruben Amorim fez mudanças no segundo tempo, mas o United ainda carecia de criatividade e, pior de tudo, de crença.

Os resultados do fim de semana deram-lhes a oportunidade de subir para o quinto lugar na tabela da Premier League, mas ao invés disso eles estão presos em 10º lugar e parece que voltaram à estaca zero, com todo o progresso de seus resultados positivos em outubro e início de novembro indo por água abaixo.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester United em Old Trafford...

    Goleiro e Defesa

    Senne Lammens (5/10):

    Perguntas serão feitas sobre sua falha ao defender o chute de Dewsbury-Hall, mas foi uma finalização com muita potência e direção. Ele não muito mais o que fazer, considerando como o Everton recuou após estar na frente.

    Matthijs de Ligt (4/10):

    Teve dificuldades nos estágios iniciais com o bom começo do Everton. Recuou em vez de tentar fechar Dewsbury-Hall. Foi então muito cauteloso, não aproveitando a vantagem numérica ao avançar.

    Leny Yoro (4/10):

    Deveria ter feito mais para parar Dewsbury-Hall, tocou na bola, mas deixou o adversário recuperá-la para marcar. Apesar da falha, defendeu bem e jogou ofensivamente no segundo tempo. 

    Luke Shaw (4/10):

    Teve dificuldades para conter Iliman Ndiaye nos estágios iniciais. Tentou apoiar o ataque no segundo tempo, mas seus cruzamentos não foram bons o suficiente.

    Meio-campo

    Noussair Mazraoui (4/10):

    Teve dificuldade criar chances pelo lado direito, fazendo apenas um movimento memorável pela lateral antes de ser substituído no intervalo.

    Casemiro (4/10):

    Uma atuação apagada, não perturbando o jogo do Everton como precisava e errando o alvo com uma boa visão de gol. Removido pouco depois de ser advertido.

    Bruno Fernandes (3/10):

    Uma performance muito fraca por seus padrões habituais. Fez pouco esforço para parar Dewsbury-Hall, sinal dos riscos de jogá-lo em uma função mais recuada. Seus passes também não estavam certeiros e ele não conseguiu inspirar o United quando precisava, desperdiçando uma boa oportunidade por cima do gol no segundo tempo.

    Patrick Dorgu (4/10):

    Não pressionou o Everton o suficiente e, na única ocasião em que conseguiu uma boa posição - excelente, aliás - errou feio e chutou para fora da trave. Substituído por Dalot.

    Ataque

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Pelo menos parecia determinado a fazer a diferença e forneceu algum brilho, mas não estava com a pontaria em dia, chutando uma boa oportunidade muito longe do alvo.

    Joshua Zirkzee (4/10):

    Teve a chance de deixar sua marca enquanto Sesko está fora, mas foi em grande parte ineficaz. Levou até o minuto 80 para ter seu primeiro chute, embora tenha tido pelo menos uma série de tentativas tardias, sendo negado duas vezes por Pickford.

    Amad Diallo (6/10):

    Teve alguns bons momentos de drible, mas ficou isolado no primeiro tempo na função de meio-campo ofensivo. Combinou melhor com Mbeumo quando voltou à posição de ala.

    Substitutos e Treinador

    Mason Mount (6/10):

    Deu à equipe alguma urgência e mordacidade ao avançar e teve azar ao não empatar.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Mais uma oportunidade desperdiçada para conquistar Amorim, pois fez muito pouco acontecer.

    Diogo Dalot (5/10):

    Deu à equipe um pouco mais de equilíbrio, mas raramente parecia fazer a diferença.

    Ruben Amorim (4/10):

    Jogar com Mazraoui e Dorgu como alas não funcionou, mas o fato de sua equipe ter perdido em casa com um adversário com 10 jogadores se sobressai.

