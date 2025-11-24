Casemiro e Bruno Fernandes fazem péssima exibição em derrota do Manchester United para o Everton, mesmo com um a mais em campo

O Everton começou tão bem que o United mal conseguiu sair do próprio campo nos primeiros 10 minutos. Mas os visitantes deram um tiro no pé em uma reviravolta verdadeiramente notável, que viu Gueye ser expulso aos 13 minutos por acertar Michael Keane, seu companheiro de time, no rosto. Gueye extravasou sua fúria em Keane ao empurrar o defensor e levantar os braços duas vezes em direção ao seu rosto antes que o goleiro Jordan Pickford interviesse.

Foi uma situação muito rara de um jogador ser expulso por confrontar um companheiro de equipe, lembrando a famosa briga entre Kieron Dyer e Lee Bowyer na derrota do Newcastle contra o Aston Villa, há 20 anos, onde ambos os jogadores foram expulsos. E ainda assim, os Toffees responderam ao revés da melhor maneira possível, continuando a pressionar o United e assumindo a liderança da partida com um brilhante gol de Kiernan Dewsbury Hall, que superou Bruno Fernandes e Leny Yoro e depois acertou o ângulo superior de fora da área.

O United dominou o jogo, mas foi completamente ineficaz e sem imaginação. Patrick Dorgu e Amad Diallo finalizaram para fora no primeiro tempo, enquanto Bruno Fernandes deu um belo chute, mas que foi desviado por cima por Pickford. Ruben Amorim fez mudanças no segundo tempo, mas o United ainda carecia de criatividade e, pior de tudo, de crença.

Os resultados do fim de semana deram-lhes a oportunidade de subir para o quinto lugar na tabela da Premier League, mas ao invés disso eles estão presos em 10º lugar e parece que voltaram à estaca zero, com todo o progresso de seus resultados positivos em outubro e início de novembro indo por água abaixo.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester United em Old Trafford...