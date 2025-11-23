+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ruben Amorim
Richard Martin

Um ano de Ruben Amorim: Manchester United acertou em dar tempo ao técnico, mas chegou a hora de responder à altura

Quando o Manchester United enfrentar o Everton na segunda-feira, será exatamente um ano desde que Ruben Amorim comandou seu primeiro jogo contra o Ipswich Town. Foi um período de 12 meses altamente agitado e nem sempre feliz, com explosões de raiva, conflitos com jogadores e muitas derrotas. Muitas pessoas, incluindo o próprio Amorim, pensaram que ele talvez nem completasse um ano no cargo

Mas Amorim ainda está aqui e se sente muito mais preparado para ter sucesso do que quando chegou. Existem alguns sinais de que ele está progredindo, embora em um ritmo lento. Quando chegou, o United estava no 14º lugar na tabela da Premier League, com 11 pontos em nove jogos, com quatro derrotas e saldo de gols de -3.

Eles terminaram a temporada em uma posição ainda pior, caindo para 15º com 42 pontos e um saldo de -10. Eles perderam 18 partidas, 14 delas sob o comando do português. Na atual temporada, os ventos passaram a soprar para um outro lado e agora a equipe ocupa um lugar muito mais alto na tabela, com 18 pontos após 11 jogos e um saldo de gols de +1. Eles perderam três partidas mas estão invictos nos últimos cinco jogos, seu período mais longo sem derrota na liga desde fevereiro de 2024.

De acordo com a Opta, a média de pontos por jogo em 12 partidas consecutivas do United caiu para 0,83 em dois momentos da última temporada, depois que Amorim assumiu o comando, a mais baixa desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. Amorim então conseguiu se superar no início desta campanha quando essa média caiu para 0,75, quase metade do que era quando Erik ten Hag foi demitido. Mas agora a média de pontos por jogo consecutivos está em 1,75, a mais alta desde dezembro de 2023.

As performances também melhoraram. De acordo com a Opta, os gols esperados (xG) por jogo do United aumentaram 20 por cento, de 1,24 sob Amorim na última temporada para 1,48 nesta temporada. Portanto, o United está defendendo e atacando melhor do que antes. As melhorias mostram que a hierarquia do clube — acima de tudo, o co-proprietário Sir Jim Ratcliffe — estava certa em manter a confiança no seu treinador e resistir a demiti-lo nos pontos mais baixos da última temporada, assim como em setembro após a derrota em Brentford, quando os mais importantes comentaristas da televisão inglesa estavam dizendo que já era o suficiente. 

Agora, Amorim precisa aproveitar o momento e começar a retribuir Ratcliffe entregando evidências irrefutáveis, e não incrementais, de que a equipe está melhorando e que ele pode levá-los de volta ao lugar a que pertencem...

  Amorim Rashford Manchester United 2024

    Abordagem implacável

    Cinco dos 16 jogadores que participaram no primeiro jogo de Amorim em Ipswich, há um ano, já não estão no clube. Enquanto Amorim teve pouca influência na aposentadoria de Jonny Evans ou na saída de Christian Eriksen quando seu contrato expirou, ele teve grande influência nas saídas de Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e André Onana.

    Rashford tem o status paradoxal de ter marcado o primeiro gol da era Amorim e depois ser o primeiro a ser expulso do clube pelo treinador. O atacante foi afastado da equipe no dia do derby contra o Manchester City, apenas três semanas após a estreia do técnico em Portman Road, nunca mais jogando para o clube. 

    A falta de compromisso do jogador com a equipe, tanto durante os jogos quanto fora de campo, estava latente há muito tempo e Ten Hag não sabia como lidar adequadamente com a situação, aplicando-lhe punições brandas por sair da linha antes. Amorim, por outro lado, adotou uma abordagem implacável com um dos jogadores mais bem pagos do United e o mais famoso jogador criado na base da última década.

  Amorim & Garnacho

    Mudando a cultura

    Amorim deu um pouco mais de liberdade a Garnacho depois de também deixá-lo de fora do clássico, mas o tumultuoso ponta desafiou repetidamente a autoridade do treinador e foi ordenado a encontrar um novo clube após sua resposta petulante por não ter sido titular na final da Liga Europa. Amorim também adotou uma abordagem dura com Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia (o defensor holandês agora está de volta ao elenco), colocando-os na chamada "lista de descarte", proibindo-os de treinar com o time principal. 

    Isso pode ter reduzido o valor de mercado dos jogadores, mas também enviou uma mensagem clara sobre quem estava no comando. Leny Yoro recentemente elogiou a abordagem do treinador quanto aos jogadores que testaram sua autoridade, declarando: "Não podemos construir algo com energia ruim ou atmosfera ruim ou personagens ruins." 

    A revelação do The Athletic de que Amorim criticou Manuel Ugarte na frente de todo o elenco no mesmo dia que disse a Garnacho que ele tinha que sair também demonstrou que ele mantinha todos no mesmo padrão, dado que já havia trabalhado com o meio-campista no Sporting. O The Athletic também revelou que Amorim fez com que os jogadores dedicassem mais do seu tempo a assinar autógrafos e posar para fotos para os fãs antes e depois das partidas em Old Trafford. De fato, Amorim tem liderado pelo exemplo nesse aspecto: ele regularmente atende caçadores de autógrafos e selfies no centro de treinamento.

  Manchester United FC v AFC Bournemouth - Premier League

    Elevando o nível

    Isso pode parecer um detalhe insignificante, mas é mais um lembrete de quão comprometido Amorim está em mudar a cultura do vestiário e parece que funcionou, com a equipe aparentando estar mais coesa. No entanto, o trabalho está longe de estar completo. A forma como a equipe congelou contra o Grimsby, quando Amorim disse "os jogadores falaram muito alto", foi um lembrete de que eles têm dificuldade em se motivar para cada jogo.

    Højlund e Onana não mostraram ao treinador falta de respeito ou compromisso com Amorim da mesma forma que Garnacho e Rashford, embora ele tenha sido igualmente implacável com a dupla, basicamente determinando que nenhum dos jogadores era suficientemente bom para jogar em sua equipe. Ainda não se sabe se essa foi a decisão certa em relação a Højlund, que impressionou durante o empréstimo no Napoli, enquanto seu substituto Benjamin Sesko teve dificuldades para se adaptar ao time e agora está lesionado por pelo menos um mês. 

    A decisão de deixar Onana se juntar ao Trabzonspor por empréstimo e contratar Senne Lammens, no entanto, parece ser um golpe de mestre, com o belga dando ao United a tão necessária tranquilidade no gol. A suposta vontade de Onana em assinar um contrato melhorado após toda a equipe ver seus salários reduzidos por não se classificar para a Liga dos Campeões, o que aparentemente não foi bem recebido pelo treinador, contribui ainda mais para a sensação de que Amorim está melhorando a cultura dentro da equipe.

  Tottenham v Manchester United

    Lutando na adversidade

    Um sinal de que essa mudança na cultura está beneficiando a equipe em campo pode ser visto na quantidade de gols tardios que o United tem marcado nesta temporada. Eles marcaram aos 80 minutos ou mais tarde em seus últimos quatro jogos, com cada gol se mostrando crucial para o resultado final. O cabeceio de Harry Maguire aos 84 minutos contra o Liverpool fez com que o United conquistasse a primeira vitória em Anfield em 10 temporadas e mostrou sua resiliência, já que poderiam facilmente ter desmoronado quando Cody Gakpo empatou alguns minutos antes. 

    Na semana seguinte, Bryan Mbeumo marcou no sexto minuto dos acréscimos para impedir a recuperação do Brighton, que havia diminuído a diferença de três gols, garantindo que o United vencesse por 4 a 2 em vez de um empate prejudicial de 3 a 3. O maravilhoso voleio de Amad Diallo aos 80 minutos garantiu um empate em Nottingham Forest, assim como o emocionante cabeceio de Matthijs de Ligt, aos 95, contra o Tottenham no último jogo. No início da temporada, o pênalti de Bruno Fernandes no 96º minuto deu a vitória ao United sobre o Burnley depois que eles haviam cedido a liderança duas vezes no segundo tempo. 

    No total, os gols tardios valeram seis pontos extras em 11 jogos até agora nesta temporada, ou oito se você considerar o gol de Mbeumo contra o Brighton como impedindo os Seagulls de completar sua recuperação. Nos 27 jogos da liga da temporada passada de Amorim, sua equipe marcou após os 80 minutos em cinco jogos, salvando um total de nove pontos. "Lutamos em toda adversidade", disse Amorim após o empate com o Tottenham.

  Everton v Brighton & Hove Albion - Premier League

    Moyes merecia mais tempo

    É apropriado que Amorim esteja comemorando seu primeiro ano no comando do United contra o técnico do Everton, David Moyes, o primeiro treinador a assumir o banco de Old Trafford após Ferguson se aposentar, após 27 anos no comando do clube. Após sua última partida em casa contra o Swansea, Ferguson disse à torcida de Old Trafford: "Seu trabalho é apoiar nosso novo treinador". 

    Nas arquibancadas, um banner com a foto de Moyes podia ser visto acima das palavras "O Escolhido". No entanto, é desnecessário dizer que o período de Moyes no United não correu exatamente como planejado, e seus nove meses no comando permanecem como o tempo mais curto de qualquer treinador permanente na era pós-Ferguson. De fato, é o período mais curto de qualquer treinador do United desde Walter Crickmer, em 1932. 

    No entanto, a história foi gentil com Moyes. Embora sua reputação tenha sido gravemente danificada pelo que aconteceu com ele no United e ele tenha falhado em seus trabalhos seguintes no Real Sociedad e no Sunderland, ele se recuperou em grande estilo, dando ao West Ham a conquista da Uefa Conference League. Ele também teve uma impressionante segunda passagem no Everton. 

    Embora Moyes certamente parecesse não se encaixar com um clube da escala do United, muitos treinadores com reputações maiores e com orçamentos muito maiores também falharam em ter sucesso com os Red Devils. É tentador imaginar o que Moyes poderia ter alcançado com uma segunda chance e tendo mais contratações além de apenas Marouane Fellaini em sua primeira janela de transferências.

  Ruben Amorim Manchester United 2025

    Nunca uma aposta segura

    Amorim está desfrutando de mais paciência e apoio financeiro do que Moyes teve, apesar de ter a menor porcentagem de vitórias de qualquer técnico do United nos seus primeiros 54 jogos (Moyes conseguiu apenas 48) na era da Premier League, com 38,9%. Vale a pena destacar, no entanto, que Ferguson é o próximo da lista, vencendo 46,3% de suas 54 partidas em todas as competições. Ten Hag está no topo, com 66,7%. A lista serve como um lembrete de que bons inícios nem sempre levam a reinados bem-sucedidos, e o mesmo se aplica aos maus inícios.

    A hierarquia do United ainda apoia Amorim. E uma das razões pelas quais Ratcliffe parece gostar tanto dele é que ele é uma proposta arriscada. Segundo o The Guardian, ele ficou profundamente decepcionado com a lista de candidatos preparada pelo então diretor esportivo Dan Ashworth para substituir Ten Hag, que incluía Eddie Howe e Graham Potter. Ele sentiu que eram opções muito seguras. 

    Amorim, com sua cabeça-dura em relação à sua formação 3-4-2-1, seu hábito de esmagar televisores em momentos de raiva e sua disposição para entrar em confronto com jogadores preciosos da base, seja Rashford, Garnacho ou Kobbie Mainoo, está longe de ser seguro. O United sabia disso e foi por isso que insistiram que ele viesse no meio da última temporada em vez de no início desta campanha, como o próprio treinador queria. 

    O pensamento de Ratcliffe e do diretor executivo, Omar Berrada, era que, se fossem surgir problemas iniciais, valeria a pena resolvê-los logo no começo. Esta primeira campanha completa é onde eles acreditam que ele deve ser julgado. De fato, Ratcliffe disse que o treinador merece pelo menos três anos. 

  Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025

    É hora de retribuir

    Amorim supervisionou uma melhoria nos resultados, mas a equipe não pode relaxar agora, não pode se permitir ter novamente uma sequência de derrotas como em dezembro passado, quando o United perdeu cinco jogos de liga em seis. Eles têm um conjunto favorável de jogos pela frente, não enfrentando equipes do Big-6 até o derby com o City, em Old Trafford, em meados de janeiro. 

    Seus próximos 10 jogos incluem enfrentar o Wolves, que está na última colocação, duas vezes, além de visitas a outras equipes ameaçadas de rebaixamento como Leeds, Burnley e West Ham em casa. Newcastle e Bournemouth provavelmente serão seus jogos mais difíceis em casa nesse período, com Crystal Palace e Aston Villa como suas partidas mais difíceis fora de casa. 

    Sem jogos em competições europeias ou da Carabao Cup para distraí-los, não há desculpa para não entrarem em uma sequência adequada. Agora é a hora de Amorim mostrar sua gratidão a Ratcliffe por ter confiado nele quando outros sugeriam sua demissão, retribuindo com uma sequência imponente de forma.

