Um ano de Ruben Amorim: Manchester United acertou em dar tempo ao técnico, mas chegou a hora de responder à altura

Mas Amorim ainda está aqui e se sente muito mais preparado para ter sucesso do que quando chegou. Existem alguns sinais de que ele está progredindo, embora em um ritmo lento. Quando chegou, o United estava no 14º lugar na tabela da Premier League, com 11 pontos em nove jogos, com quatro derrotas e saldo de gols de -3.

Eles terminaram a temporada em uma posição ainda pior, caindo para 15º com 42 pontos e um saldo de -10. Eles perderam 18 partidas, 14 delas sob o comando do português. Na atual temporada, os ventos passaram a soprar para um outro lado e agora a equipe ocupa um lugar muito mais alto na tabela, com 18 pontos após 11 jogos e um saldo de gols de +1. Eles perderam três partidas mas estão invictos nos últimos cinco jogos, seu período mais longo sem derrota na liga desde fevereiro de 2024.

De acordo com a Opta, a média de pontos por jogo em 12 partidas consecutivas do United caiu para 0,83 em dois momentos da última temporada, depois que Amorim assumiu o comando, a mais baixa desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013. Amorim então conseguiu se superar no início desta campanha quando essa média caiu para 0,75, quase metade do que era quando Erik ten Hag foi demitido. Mas agora a média de pontos por jogo consecutivos está em 1,75, a mais alta desde dezembro de 2023.

As performances também melhoraram. De acordo com a Opta, os gols esperados (xG) por jogo do United aumentaram 20 por cento, de 1,24 sob Amorim na última temporada para 1,48 nesta temporada. Portanto, o United está defendendo e atacando melhor do que antes. As melhorias mostram que a hierarquia do clube — acima de tudo, o co-proprietário Sir Jim Ratcliffe — estava certa em manter a confiança no seu treinador e resistir a demiti-lo nos pontos mais baixos da última temporada, assim como em setembro após a derrota em Brentford, quando os mais importantes comentaristas da televisão inglesa estavam dizendo que já era o suficiente.

Agora, Amorim precisa aproveitar o momento e começar a retribuir Ratcliffe entregando evidências irrefutáveis, e não incrementais, de que a equipe está melhorando e que ele pode levá-los de volta ao lugar a que pertencem...