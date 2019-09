Manchester City x Watford: como assistir no DAZN, escalação e mais da Premier League

Citizens entram em campo neste sábado (14), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ocupando a vice-liderança da Premier League, o recebe o neste sábado (21), às 11h00 (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do torneio inglês. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Watford DATA Sábado, 21 de setembro LOCAL Etihad Stadium - ING HORÁRIO 11h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Manchester City x Watford poderá ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

A equipe comandada por Pep Guardiola vem de uma derrota na última rodada para o e só pensa na vitória dentro de casa para seguir da cola do líder . Atualmente, ocupa a vice-liderança, com 10 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool.

Para o duelo deste sábado após a estreia na , Pep Guardiola não conta com os zagueiros John Stones e Aymeric Laporte, além de Leroy Sané, que perderá boa parte da temporada.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; Rodri, De Bruyne, David Silva; Bernardo Silva, Sterling e Agüero.

WATFORD

O Watford ainda não venceu no camperonato e acumula, até o momento, três derrotas e dois empates, ocupando a última posição, com dois pontos.

Com uma vitória e uma combinação de resultados a seu favor, o Watford pode até deixar a zona de rebaixamento. O , 17º colocado e primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem 4 pontos.

Mais artigos abaixo

O técnico espanhol Quique Flores tem uma baixa garantida. O camisa 9 da equipe Troy Deeney está fora, machucado. Craig Cathcart, zagueio que jogou quatro dos cinco jogos do time na temporada, é dúvida.

Provável escalação do Watford: Foster; Femenía, Dawson, Kabasele, Holebas; Doucouré, Capoue, Hughes, Cleverley, Deulofeu; Gray.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS MANCHESTER CITY Últimas partidas JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 3 x 2 Manchester City Premier League 14 de setembro 0 x 3 Manchester City Champions League 18 de setembro Próximas partidas JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Preston x Manchester City Inglesa 24 de setembro 15h45 (de Brasília) Everon x Manchester City Premier League 28 de setembro 13h30 (de Brasília)

WATFORD

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Watford Premier League 31 de agosto 2 x 2 Watford Premier League 15 de setembro

Próximas partidas