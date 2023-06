Manchester City x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Champions League

Equipes decidem o título da Liga dos Campeões 2022/23 neste sábado (10), na Turquia; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Manchester City e Inter de Milão decidem o título da Champions League 2022/23 na tarde deste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. A decisão terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, na TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

No SBT, a grande final da Liga dos Campeões será narrada por Téo José com os comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Já na TNT, André Henning estará acompanhado pelos comentaristas Bruno Formiga e Sergio Rodrigues, além de contar com convidados especiais como Alex e Adriano Imperador.

Em busca do título inédito e da Tríplice Coroa, o Manchester City chegou na final de forma invicta. Após ter encerrado a primeira fase na liderança do Grupo G, com 14 pontos, enquanto no mata-mata, eliminou o RB Leipzig por 8 a 1, o Bayern de Munique por 4 a 1 e o Real Madrid por 5 a 1, no placar agregado.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola contará com o artilheiro Erling Haaland, autor de 12 gols na Champions League e Jack Grealish, que criou 35 chances de gol para o City na competição.

Getty

"É um sonho estar aqui. É muito bom sonhar com o jogo e viajar juntos para Istambul. Há dois anos (em 2021) estávamos aqui, mas em uma situação diferente por causa do COVID. Nós faremos nosso melhor. Uma final é como você se comporta naqueles 95 minutos específicos, não sobre a história", afirmou o treinador.

Vale lembrar que na final de 2021, em jogo disputado no Porto, Portugal, o City foi derrotado na final por 1 a 0 pelo rival Chelsea. Se vencer o título neste sábado (10), será o quarto clube inglês a conquistar a competição, seguindo os passos do Liverpool, Manchester United e Blues.

Getty Images

Do outro lado, a Inter de Milão, ao contrário do adversário, já levantou o troféu da Liga dos Campeões em três ocasiões: 1963/64, 1964/65 e 2009/10. Na temporada 2022/23, a equipe italiana encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo C, com 10 pontos. Foram registradas três vitórias, um empate e duas derrotas, ficando a oito pontos de distância do líder Bayern de Munique. Nas oitavas de final, eliminou o Porto por 1 a 0, o Benfica por 5 a 3 nas quartas de final, e o rival Milan por 3 a 0 na semifinal (todos no placar agregado).

"Para nós era um sonho, mas sempre acreditamos que era possível e agora é real. É um orgulho estar aqui e ninguém nos deu nada, merecemos tudo o que conseguimos. Tem sido um percurso extraordinário e levar a melhor num dérbi na meia-final conferiu-lhe um brilho especial", avaliou Inzaghi.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Manchester City

Não há desfalques confirmados.

Inter de Milão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?