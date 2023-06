Inter de Milão aumenta prêmio por título na Champions League

Por decisão do presidente do clube, jogadores receberão o dobro do que foi combinado em contrato

Com a final da Champions League se aproximando, a Inter de Milão define a premiação que dará aos jogadores em caso de título em cima do Manchester City de Pep Guardiola. Segundo notificado pela “La Gazzetta dello Sport”, o prêmio para o elenco será de 9 milhões de euros (R$ 47 milhões) brutos, garantindo para cada jogador 200 mil euros.

A decisão partiu do presidente Steven Zang e foi comunicada ao elenco por Giuseppe Marotta, CEO do clube. O valor é exatamente o dobro do que está estabelecido no contrato dos jogadores que até o momento já ganharam cerca de 2 milhões de euros brutos como incentivos por cada classificação.

Além disso, cerca de 500 funcionários do clube estarão em Istambul para acompanhar a grande decisão a convite do presidente do clube. A ideia é reforçar o conceito de “família” e dar um incentivo a mais aos jogadores na busca pelo título.

Inter de Milão e Manchester United decidem o título da Champions League no próximo dia 10/06, no Olímpico Atatürk. A partida acontece às 16h (no horário de Brasília).