Quantos títulos Pep Guardiola tem como treinador?

Técnico catalão adicionou mais um troféu em seu currículo após conquistar novamente a Copa da Liga da Inglaterra

O Manchester City conquistou a Copa da Liga Inglesa neste domingo (25), pela quarta vez consecutiva sob o comando de Pep Guardiola, ao bater o Tottenham por 1 a 0. Com isso, o treinador chega a seu nono título com os Citizens. Mas quantos troféus o catalão já acumula ao longo de sua carreira como técnico?



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No total, contando o que conseguiu em seus seis anos no Barcelona, suas três temporadas no Bayern de Munique e as que ele já venceu com o Manchester City até agora, Guardiola acumula a incrível marca de 30 títulos. Confira!

Foto: Getty Images

14 COM BARCELONA (2008-2012)



Foto: Getty Images

7 COM O BAYERN DE MUNIQUE (2013-2016)

3 La Liga (2008-2009, 2009-10, 2010-2011)2 Copa del Rey (2008-2009, 2011-2012)3 Supercopa da Espanha (2009, 2010, 2011)2 Champions League (2008-2009 e 2010-20119)2 Supercopa da Espanha (2009 e 2011)2 Mundial de Clubes (2009 e 2011)

3 Bundesliga​ (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

2 Copas da Alemanha (2013-2014, 2015-2016)

1 Supercopa da Europa (2013)

1 Mundial de Clubes (2013)



Foto: Getty Images

9 COM O MANCHESTER CITY (2016 - ATUAL)

2 Premier League (2017/18 e 2018/19)

1 FA Cup (2018/19)

4 Copa da Liga (2017/18. 2018/19, 2019/20 e 2020/21)

2 Supercopa Inglesa (2018/19 e 2019/2020)



Foto: Getty Images