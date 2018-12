Malcom volta a treinar com o grupo do Barcelona

Meia-atacante brasileiro participa da penúltima sessão de treinamento dos Blaugranas antes do duelo com o Levante

Depois de um dia de descanso, o Barcelona voltou a treinar nesta sexta-feira (14) na Ciutat Esportiva Joan Gamper. Foi a penúltima sessão de treinamento antes do duelo deste domingo (16) contra o Levante, no Estádio Ciudad de Valencia, às 17h45 (de Brasília), por La Liga. E a atividade desta manhã teve a presença de Malcom.

O meia-atacante brasileiro treinou com o elenco blaugrana pela primeira vez desde que se lesionou no duelo contra o Cultural Leonesa, pela Copa del Rey. Sergi Roberto, que já tinha participado um pouco do treinamento com o grupo na última quarta-feira (12), voltou a treinar com seus companheiros nesta manhã e parece estar quase recuperado de lesão.

Por outro lado, Umtiti e Rafinha, que ficarão um bom tempo se recuperando de contusões, não treinaram.

Adversário do Barça neste domingo, o Levante vive ótima temporada e está no sexto lugar de La Liga, na zona de classificação à Liga Europa. Os Blaugranas tentam manter a liderança da competição.