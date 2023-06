Quem é o maior rival do Inter Miami nos Estados Unidos?

Nova equipe de Lionel Messi tem rivalidade com outra equipe da Flórida

Nos holofotes no mundo da bola desde que anunciou a contratação do argentino Lionel Messi, o Inter Miami foi fundado em 2018, e disputa a Major League Soccer desde a edição de 2020, tendo apenas cinco anos de história. Porém, apesar da curta história da equipe, há uma rivalidade existente contra outro time da MLS: o Orlando City.

A rivalidade entre Inter Miami e Orlando City se dá pela localização, já que as duas equipes ficam localizadas no estado da Flórida, sendo os dois únicos times do estado entre os 29 atuais participantes da Major League Soccer.

Desde a entrada do Inter Miami na MLS, em 2020, a equipe enfrentou o Orlando City em 11 oportunidades, com três vitórias, três empates, e cinco derrotas para o rival. A equipe de David Beckham marcou 15 gols contra o Orlando e sofreu 16. O último duelo entre as equipes aconteceu no dia 20 de maio de 2023, com vitória do Orlando City por 3 a 1.