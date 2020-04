Novo uniforme do Barcelona: veja as imagens reveladas pela mídia espanhola

Barça terá um quarto uniforme que une as cores do clube com as cores da Catalunha; nesta temporada, clube já teve quatro camisas diferentes

O terá, pela segunda temporada consecutiva, quatro uniformes. E o jornal Sport, da , divulgou uma imagem de como seria a quarta camisa. Pela primeira vez, o Barça une o tradicional azul e grená com o amarelo da bandeira da Catalunha.

A camisa segue o design tradicional do clube, com as faixas verticais em azul e grená. Mas nas colunas avermelhadas há um degradê com linhas amarelas, que representam, justamente, a Catalunha. O modelo deverá ser usado pelo camisa 10 Leo Messi e seus companheiros em poucos jogos.

Os outros uniformes do clube já haviam sido divulgados, em primeira mão, pelo site Footy Headlines, jornal especializado em camisas de futebol. O uniforme número um volta a ter listras verticais, com detalhes em amarelo, após uma temporada vestindo uma uniforme quadriculado.

A segunda camisa do clube na próxima temporada será preta com detalhes em dourado. Será a primeira vez desde a temporada 2013-14 que os jogadores de linha do Barça usarão preto. O terceiro uniforme é inspirado no Nike Air Max 98 Tidal Wave e será predominantemente rosa, com detalhes em verde.

As terceiras camisas dos principais clubes patrocinados pela Nike, como , e , serão inspiradas na clássica linha de tênis Air Max.

Sobre o quarto uniforme do Barcelona, o site confirmou que a camisa será usada e disse que o design oficial deve ser "praticamente igual" com o divulgado pelo Sport.

O é outro clube espanhol que deve ter uma camisa especial na próxima temporada. O mesmo site noticiou que os merengues usarão na Liga dos Campeões um uniforme em homenagem ao time de 2002, campeão do torneio.

O Barça já teve um quarto uniforme na atual temporada, mas quase não foi usado. O único jogo que o clube utilizou a camisa foi contra o , no Wanda Metropolitano. A camisa, também inspirada na bandeira catalã, deu sorte ao time: vitória do Barça por 1 a 0.