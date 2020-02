Site vaza novo uniforme do Barcelona e mostra as três camisas: veja as imagens

Muito diferentes da da atual temporada, camisa 1 voltará a ter listras horizontais, camisa 2 será preta e dourada e a terceira será em um tom rosa

Especializado em vazar imagens dos uniformes antes do lançamento oficial, o site Footy Headlines divulgou como será o design dos três uniformes do para a temporada 2020/21. Segundo o Mundo Deportivo, a Nike já apresentou os modelos ao clube, que aprovou todos.

A camisa titular, usada principalmente em jogos em casa, será muito diferente da atual camisa 1. Sai o polêmico "estilo ", com os quadrados em azul e grená, e voltam as tradicionais listras verticais. Com a diferença - e principal novidade - que serão colocadas também listras mais finas em amarelo.

A camisa 2 também é muito diferente dos modelos utilizados pelo Barça nos últimos anos. Pela primeira vez desde a temporada 2013/14, o time catalão usará preto. O novo modelo traz detalhes em dourado, incluindo o escudo, que será todo em dourado e preto, tornando a camisa ainda mais bonita.

A cor rosa, usada em outras temporadas como cor principal de unifromes alternativos ou para detalhes nas camisas, voltará nesta temporada. A terceira camisa será neste tom e terá detalhes em verde, como no escudo. De acordo com o Footy Headlines, a Nike fará uniformes alternativos inspirados em modelos famosos de seus tênis para seus maiores clientes na Europa. Para o Barcelona, o modelo utilizado como inspiração é o Nike Air Max 98 Tidal Wave.

A Nike ainda não confirmou oficialmente que estes serão os uniformes utilizados pelo time do Camp Nou na próxima temporada. Mas o Footy Headlines não costuma errar. Alguns detalhes podem ser diferentes do que foi inicialmente divulgado, mas as chancesde vermos o Barça com esses uniformes na próxima temporada são enormes.