Luka Lochoshvili, o jogador que virou socorrista para salvar a vida do adversário em campo

O defensor, nascido na Geórgia ganhou o prêmio de Fair Play no FIFA The Best 2022 pela ação heroica

O futebol profissional tem como objetivos a conquista de títulos, os gols marcados ou a ambição por uma grande transferência de clubes como objetivo. Mas o feito de Luka Lochoshvili, em partida do Campeonato Austríaco de 2022, é daqueles insuperáveis. O zagueiro, afinal de contas, salvou uma vida, o que acabou lhe assegurando o prêmio de Fair Play entregue na cerimônia do FIFA The Best.

Atualmente, Lochoshvili defende as cores do Cremonese na Itália. Mas até pouco tempo estava no Wolfsberger, da Áustria. E foi lá que o zagueiro georgiano virou herói. Aconteceu durante partida contra o Áustria de Viena. Principal jogador da equipe da capital do país, Georg Teigl caiu no gramado depois de se chocar contra o joelho de Nikolas Veratschnig, do Wolfsberger.

Lochoshvili saiu em disparada para ajudar o adversário e, com a ajuda de Christopher Wernitznig, seu companheiro de time, evitou que Teigl engolisse a própria língua. A ajuda provou ser fundamental enquanto a equipe médica corria para acudir Teigl, que conseguiu acordar a tempo de deixar o campo.

A agilidade de Lochoshvili moveu com as emoções de todos em campos, e o georgiano recebeu abraços dos adversários por ter salvado a vida de Teigl. O prêmio de Fair Play da FIFA The Best de 2022 marca a ocasião para sempre.