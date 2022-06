Luiz Henrique e a despedida do Fluminense: o que o futuro reserva para ambos?

Tricolor carioca terá mais quatro jogos até o fim da passagem do jovem atacante pelas Laranjeiras; o atleta é um dos destaques do time no ano

O Fluminense vive a expectativa de perder um de seus principais jogadores para a sequência da temporada. Isso porque o atacante Luiz Henrique já tem definida a data de sua despedida.

O jovem tricolor vai fazer sua última partida com a camisa do Fluminense no dia 26 de junho, contra o Botafogo, no Nilton Santos. Depois disso, Luiz Henrique viaja para se apresentar ao Real Betis, da Espanha. O elenco do clube espanhol se reapresenta no dia 5 de julho. No entanto, o contrato de Luiz Henrique inicia no dia 1º de julho.

Além de Luiz Henrique, o Fluminense irá se despedir do atacante Fred no próximo mês. O experiente jogador vai se aposentar do futebol.

O que o futuro reserva para Luiz Henrique?

Lucas Merçon/Fluminense

Primeira contratação do Real Betis visando a temporada 2022/23, o atacante Luiz Henrique fez o clube desembolsar 13 milhões de euros. Assim, o Fluminense aceitou vendê-lo e liberá-lo ainda no meio do ano, mesmo com suas competições em andamento. Então, o técnico chileno Manuel Pellegrini, do Verdiblanco, já deu uma data para a apresentação da revelação tricolor em Sevilha.

O jovem de 21 anos é aguardado no CT do Real Betis para realizar exames médicos no dia 5 de julho. Portanto, o atleta só tem mais quatro partidas para se despedir do Fluminense, que também é seu clube do coração, antes de iniciar a carreira europeia.

Sua característica mais forte é a velocidade, mas também tem qualidade para efetuar bons passes e cruzamentos. Além disso, tem boa capacidade para finalizar e marcar gols. Sem dúvida, essas características serão importantes para o jovem de 21 anos dar certo no Real Betis.

O que o futuro reserva para o Fluminense?

Marcelo Gonçalves/Fluminense

A diretoria sabe que terá que ir ao mercado para tentar repor as saídas dos atacantes Fred e Luiz Henrique, mas ainda não tem nenhum nome em negociação.

Isso porque o Flu desejar contratar dois atacantes para repôr a saída da dupla na janela de transferência do meio do ano. Luiz Henrique é visto como o caso mais difícil, já que não é fácil encontrar jogadores com as suas características no mercado.

Quanto a Fred, o atual vínculo é até o dia 21 de Julho, data de fundação do clube, que esse ano completa 120 anos. Atualmente, o tricolor tem Germán Cano e John Kennedy para a posição, mas a ideia é buscar uma reposição no mesmo estilo do centroavante para o restante da temporada.