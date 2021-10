Luiz Adriano e torcida do Palmeiras: briga e cobranças que parecem longe do fim

O atacante, na atual temporada, marcou apenas cinco gols em 32 jogos, distribuindo quatro assistências com a camisa do Palmeiras

Protagonista na Libertadores da temporada passada Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, tem passado momentos conturbados no clube. Quando finalmente voltou a balançar as redes, o jogador comemorou fazendo um sinal de silêncio para a torcida, mas foi contido pelos companheiros.

Como resultado da comemoração, o atacante foi advertido pela diretoria após uma reunião. Os dirigentes do clube esperam que, com a advertência, tal atitude não se repita mais, já que para muitos a torcida tem um papel fundamental no desempenho do time.

Ainda assim, o jogador tem sido, frequentemente, criticado pelo seu desempenho recente por torcedores. Na temporada passada, o atacante marcou 20 gols em 54 partidas pelo Palmeiras, dando quatro assistências. Já na atual temporada, Luiz Adriano marcou apenas cinco gols em 32 jogos - com as mesmas quatro assistências.

(Foto: Getty Images)

No entanto, o principal motivo apontado pela torcida é a forma como o atacante entra nas partidas, já que muitas vezes parece estar em outra sintonia de que seus companheiros. Ainda no começo desta temporada, fato é, que o jogador sofreu com algumas lesões, que o tiraram do gramado por um bom período.

Vale lembrar que recentemente o atacante se envolveu em uma discussão com torcedores. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador responde com um xingamento um torcedor antes da partida contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador se desculpou pela ofensa ao torcedor.

De todo modo, Luiz Adriano, agora recuperado das lesões no começo da temporada, é peça fundamental no ataque do Palmeiras de Abel Ferreira, que conta com o jogador para a decisão da final da Libertadores no dia 27 de novembro.

Aos 34 anos, o atacante tem seu nome constantemente ventilado para um retorno ao clube que o revelou no futebol, o Internacional, embora não exista nada oficial até o momento.

Agora, Luiz Adriano, que finalmente voltou a marcar com a camisa do Palmeiras, espera reencontrar seu melhor desempenho no time paulista.