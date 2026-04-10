Luis Suárez surpreende a todos com uma declaração bombástica

Apesar de ter anunciado sua aposentadoria da seleção nacional em setembro de 2024, o experiente atacante uruguaio Luis Suárez, de 39 anos, a porta para um possível retorno à seleção de seu país para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Em entrevista ao jornal “El País”, Suárez afirmou que estaria pronto para atender ao chamado da seleção caso fosse convocado pelo técnico, apesar de estar afastado do time desde que se aposentou da seleção. Ele disse: “A seleção nacional é sempre o objetivo. E com a Copa do Mundo se aproximando, se a comissão técnica sentir que precisa de você, como recusar?”.

E acrescentou: “Nunca direi ‘não’ ao meu país enquanto estiver em atividade nos campos”.

Carreira em alta apesar da idade

Apesar de ter completado 39 anos, Suárez continua presente nos campos, tendo disputado nesta temporada seis partidas na MLS (Liga Americana de Futebol), sendo que em apenas uma delas foi titular com seu time, o Inter de Miami, ao lado de seu ex-companheiro no Barcelona, Lionel Messi.

Durante a temporada de 2025, Suárez teve um desempenho notável, participando de 50 partidas nas quais marcou 17 gols e deu 17 assistências, o que reflete sua capacidade contínua de causar impacto dentro do campo.

A última participação internacional de Suárez pela seleção uruguaia foi em 9 de setembro de 2024 contra o Paraguai, em partida que terminou empatada em 0 a 0.

Ícone de uma geração de ouro

Luis Suárez é considerado um dos principais símbolos da geração de ouro do futebol uruguaio, tendo participado de quatro edições da Copa do Mundo e contribuído para a conquista do título da Copa América de 2011 por seu país, além de uma carreira repleta de conquistas em grandes clubes como Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid.